Heidenheim Brenzpark-Saison beginnt am 1. März

Heidenheim / pm

Der Brenzpark in Heidenheim ist ab Freitag, 1. März, dem meteorologischen Frühlingsanfang, wieder täglich von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

Saisonkarten gibt’s in der Tourist-Information im Elmar-Doch-Haus und an der Kasse des Haupteingangs. In der Winterpause wurden Wege, Stege und Spielplätze gereinigt und hergerichtet. Die Gehölze und Stauden wurden geschnitten. Wegen des sonnigen und zunehmend warmen Wetters zeigen sich mit den Schneeglöckchen auch schon die ersten Frühlingsboten. Der „Sommer im Park“ holt rund 50 Veranstaltungen in den Brenzpark. Diese ehrenamtlich vom Brenzparkverein organisierte Reihe beginnt am Ostersonntag, 21. April, mit „Ostern im Park“.

Siggi Schwarz bringt zum Brenzpark-Open-Air am 9. und 11. August die Mark Forster und Nena in die Brenz-Arena. Für das grüne Klassenzimmer können sich Schulen, Kindergärten und andere Gruppen bei der Geschäftsstelle des Brenzpark-Vereins melden Der Unterricht startet am 29. April. Das Programm ergänzt die Lehrpläne der Schulen und den Orientierungsplan für Kindergärten. Neue Themen: „Was ist ein Pilz?“, „Ich heiße Löwenzahn, beiße aber nicht!“ und „Wildbienen und Hummeln“.