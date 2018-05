Heidenheim #Reportertausch (4): Ansichten vom anderen Flussufer

Heidenheim / Sabine Christofzik

Welchen Eindruck macht der Brenz-Abschnitt, der der Natur ein Stück weit zurück gegeben wurde, auf einen Ortsfremden?

Man begegnet schon mal dem einen oder anderen Spinner im Laufe des Tages. Doch so einer ist mir bisher noch nicht untergekommen. An der Brenz entlang spazieren geschickt haben mich die Kollegen. Ich soll mir den Flussabschnitt von der Skulptur bis ein gutes Stück vor Beginn des Brenzparks zunächst so vorstellen, wie er bis vor einiger Zeit gewesen ist: kanalisiert und stellenweise unsichtbar.

Eindrücke mitzubringen von diesem Teil des Gewässers, der dank umfangreicher Maßnahmen sein Gesicht total verändert hat, lautet die Aufgabe.

Spaß haben ist von 22 bis 6 Uhr verboten

Startpunkt ist das Schild, das genau das einschränkt, wofür man das Brenz-Ufer an dieser Stelle fit gemacht hat: Den Aufenthalt nah am Wasser. Dass die Beschränkung für die Zeit von 22 bis 6 Uhr ihren Grund hat, habe ich im Vorfeld erfahren. Wo sich's schön sitzen lässt, kann man auch Party machen. Bis tief in die Nacht. Dafür ist der öffentliche Raum aber nicht gedacht.

Kronkorken, Zigarettenkippen, Plastikbecher

Ein Angler hat unterhalb der Brücke nah am Wasser Position bezogen. Von den Sitzstufen machen in dieser frühen Abendstunde nur eine Frau und ein Mädchen Gebrauch, das mit seinem Smartphone einen Hund fotografiert.

Kronkorken, Zigarettenkippen, durchsichtige Plastikbecher: Dass sich hier Menschen aufhalten, die mehr tun, als nur meditierend aufs Wasser zu schauen, sieht man den Flächen vor den Betonquadern an. An einer Stelle bedecken Sonnenblumenkern-Schalen die Zwischenräume. Größere Müll-Teile sind zu dieser Stunde aber nicht zu entdecken. Gegenüber an der Betonwand, die den Fluss zur Straße abgrenzt, sind in regelmäßigen Abständen kleine Pflanzen-Halbinseln angelegt.

Hinterlassenschaften von größeren Vögeln als Spatzen

Bei der grünen Skulptur mit viel Schwung hätte ich Informationen zum Renaturierungsprojekt erwartet. Lesen kann man dort aber „nur“, welche Bedeutung der Fluss für die Entwicklung der Firma Voith hatte. Auch interessant.

Nicht weit davon entfernt ist, so sieht es aus, ein Enten-Klo. Auf einem kurzen Abschnitt des Geländers und des Bürgersteigs finden sich Hinterlassenschaften von Vögeln, die mehr als Spatzengröße haben.

In der Ferne ist ein zweiter Angler zu sehen, der vom Bürgersteig aus seinem Hobby nachgeht. Als ich herangekommen bin, ist er im Gespräch mit zwei jungen Leuten.

Welche Fische sich denn in einem so schnell fließenden Gewässer – an dieser Stelle hat das Wasser ordentlich Tempo drauf – überhaupt fangen lassen, möchte ich wissen.

Felsbrocken im Flussbett mit besonderem Sinn

Dass die Brenz nicht überall so flott unterwegs ist, erfahre ich als erstes. Der Angler deutet nach rechts, wo einige größere Felsbrocken im Flussbett von Wasser umstrudelt werden. In der Nähe habe sich früher ein Wehr befunden, das den Fischen, hauptsächlich Forellen, den Aufstieg schwer bis unmöglich gemacht habe, erklärt er.

Was an dieser Stelle jetzt sei, nenne man eine „Raue Rampe“, erläutert der junge Mann, der neben dem Angler steht. Der Fluss sei an dieser Stelle wieder durchlässig.

Wasser, das sich an Steinen bricht, wird mit Sauerstoff angereichert – so liebt es die Forelle. Der Mann mit der Angelrute in der Hand schickt den Haken an der Schnur mehrfach ins Wasser. Mal in kurzer, mal in weiterer Entfernung. „Das darf man nicht zu oft machen. Die Fische werden sonst misstrauisch und wittern Gefahr.“

Glänzender Köder am Haken

Wenn er den Haken einholt, baumelt und glitzert da was. „Das Ganze nennt sich Spinner und ist ein Raubfischköder. Die Tiere sehen es als Beute an. Aber das wird nichts, heute. Ich bin hier sowieso nur zum Zeitvertreib. Meine Frau hat in der Stadt zu tun. Ein viel besseres Fischrevier ist bei der Brunnenmühle.“ Spinner – der Begriff bleibt im Gedächtnis.

An der nächsten kleinen Brücke flussaufwärts fließt das Gewässer wesentlich ruhiger. Tiefgrüne Wasserpflanzen-Bärte wogen gemächlich. Bald darauf verschwindet die Brenz im Untergrund und taucht auf der anderen Straßenseite wieder auf. Sah es so vorher fast überall aus?

Als jemand, der mit der Vorgeschichte und den Gegebenheiten nicht vertraut ist, würde ich sagen: Es ist immer noch ganz schön viel(?) Beton!

Wenn ich mehr Zeit in Heidenheim hätte, würde ich mich tatsächlich mal ans Ufer setzen und das der Natur wieder etwas näher gebrachte Flussstück auf mich wirken lassen. Außer in der Zeit von 22 bis 6 Uhr.