Am Sonntag gibt im ganzen Landkreis entlang der Brenz zahlreiche Aktionen.

Den Abschluss der Geoparkwochen in der Heidenheimer Brenzregion bildet der Brenz-Erlebnistag am Sonntag, 23. Juni. An verschiedenen Brenz-Erlebnis- und Lernorten vom Ursprung bis zur Mündung in die Donau werden Aktionen an-geboten. Ob mit dem Rad auf dem Brenz-Radweg auf eigene Faust, bei einer Tour mit dem Alb-Guide oder zu Fuß auf den ausgewiesenen Wanderwegen bei den vielen Mitmachaktionen und auf den Spielplätzen ist an vielen Orten viel geboten.

Denn auf 52 Kilometern Länge erzählt die Brenz faszinierende Geschichten über die Zeit: Wie sie vor Urzeiten ihr Tal formte und wie sie Menschen Nahrung, Arbeit und Energie gab. Sie erzählt von Lebensräumen, die verschwanden und zurückkehrten. Am Brenzursprung in Königsbronn findet um 11 und um 15 Uhr eine geführte Tour zum Itzelberger See statt. Auch nahe der Mündung am Apollo-Grannus-Tempel werden um 11 und 14 Uhr Führungen angeboten.

An den Brenz-Erlebnis- und Lernorten Brenz-Biotop, dem Weidenzelt bei Hermaringen sowie am Biberbau in Eselsburg werden den ganzen Tag über Aktionen geboten. Hier können Klein und Groß zu Forschern werden, mehr über den Wasserbaumeister Biber erfahren und beim Tag der blühenden Wiesen die Kräuter und Blumen mit allen Sinnen entdecken.

Der Erlebnistag endet um 18 Uhr mit einem Open-Air-Konzert der Stuttgarter Saloniker auf einem Floß im Brenzpark in Heidenheim. Das Programm der Geoparkwochen mit Brenz-Erlebnistag ist in allen Tourist-Infos und Rathäusern im Landkreis Heidenheim erhältlich und kann direkt beim Landratsamt unter Tel. 07321.321-2593 oder info@heidenheimer-brenzregion.de bestellt werden. Online ist das Programm unter www.heidenheimer-brenzregion.de zu finden.