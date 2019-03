Poetry Slam Im Café Swing gab es altbekannte und neue Gesichter, tiefgründige Texte sowie jede Menge Spaß. Rund 140 Gäste waren vor Ort.

Wer ist zum ersten Mal hier?“ Moderator Johannes Elster, vielen Anwesenden eher bekannt als Hanz, fand auch in seinem mittlerweile siebten Jahr beim Poetry Slam in Heidenheim noch Gäste, die sich als Neulinge zu erkennen gaben. Ein guter Grund, gleich allen rund 140 Zuschauern die drei Regeln des Dichterwettstreits zu erläutern: Erlaubt sind nur eigene Texte, es gibt ein vorgegebenes Zeitlimit, und es dürfen keine Requisiten wie etwa Kostüme oder Musikinstrumente benutzt werden.

Reime und Wortspielereien

Sechs Teilnehmer waren angetreten, darunter erneut auch der Heidenheimer Martin Szegedi, seit langem kaum noch aus dem Slam im Swing wegzudenken. In ausgeloster Reihenfolge trugen die Poeten einer nach dem anderen ihre Texte vor. Im Anschluss entschied das Publikum, wie üblich, mit der Lautstärke des Beifalls über den Einzug von drei Teilnehmern ins Finale.

So war wieder alles geboten, was die dichterische Palette hergibt: Von Nachdenklichem oder Traurigem, flinken Reimen und Wortspielen bis hin zu purer Komik oder völlig abstrusen Darbietungen. Zusammengehalten wurde dieser Dichtkunst-Mix von Moderator Elster, der mit viel guter Laune sowie eigenen Anekdoten oder im Zwiegespräch mit dem Publikum durch den Abend führte.

Einen gelungenen Auftakt legte Martin Szegedi hin. Er brachte einige seiner, im Rahmen des Slams, längst berühmten Gedichte mit. Dabei ging es mal komisch, mal sehr melancholisch um die Natur, die Kirche oder ganz allgemein das Leben. Eingängige Reime sowie die irgendwie gemächliche, aber doch nie schleppende Vortragsweise Szegedis verliehen seinen Texten einen besonderen Ton. Dieser blieb in Erinnerung, auch wenn es nicht für den Einzug ins Finale reichte.

Diesen sicherte sich Friedrich Herrmann (siehe Foto) aus Jena mit seiner komisch-abstrusen Darbietung. Nach einer kurzen Darlegung seiner erotischen Gefühle für die Deutsche Bahn sann Herrmann in einem zweiten Text den verpassten Chancen im Leben nach. Das Publikum überzeugte er unter anderem mit der stimmlichen Darstellung des Grundschulfreunds Sebastian, der eher nach Kettenraucher als nach Kindheitsfreund klang.

Auch Felix Treder aus Hamburg sowie Jule Weber schafften es ins Finale. Treder, nach eigener Auskunft hobbymäßiger Briefeschreiber, las seine Botschaft an die Schule vor. „Bildung kommt von Bildern. Doch du hast mich nur mit Fakten vollgestopft“, klagte er an, und reimte sich munter durch die Fächer; machte Abstecher ins Französische, Spanische sowie Englische, und sinnierte dabei über Sinn und Zweck sowie Fehler des Schulsystems. Am Ende stand die Hoffnung, dass sein Brief gehört werde, und sich die Dinge ändern könnten.

Bei „Fehler im System“ sprach Weber über das schwierige Zueinanderfinden zweier Menschen, zwischen denen vergangene Erfahrungen mit sexueller Gewalt stehen. Ein hartes Thema, dem Weber mit großer Sprachkunst die angemessene Ernsthaftigkeit verlieh, trotz allem aber mit einer positiven Note schloss.

Knisterpapier auf Menschenjagd

Beim entscheidenden Jubel des Publikums ernteten auch Yannick Steinkellner aus Bochum/Graz sowie Viktoria Kleinmann aus Aalen, die gemeinsam mit Martin Szegedi nach der ersten Runde ausschieden, weit mehr als nur Höflichkeitsapplaus. Steinkellner hatte mit einem Beitrag zur Klimawandeldebatte einen bleibenden Eindruck hinterlassen, Kleinmann begleitete in „Schulranzenrevolution“ ein junges Mädchen durchs schwierige Schulleben. Mit dem Einverständnis der restlichen Teilnehmer trat Jule Weber im Finale als Team mit Yannick Steinkellner auf.

Die beiden erweckten im stimmigen Wechselspiel ein Jugendfußballspiel zum Leben, bei dem wechselnd das martialisch gestimmte Trainergespann sowie die ebenfalls eher unentspannten Eltern am Spielfeldrand brüllen und fluchen. Felix Treder las einen weiteren Brief vor, diesmal an das Stadtleben. In seine Überlegungen zu Vor- und Nachteilen des Stadt- und Landlebens baute er wieder zahlreiche Wortspiele, etwa mit Städtenamen, ein. Am Ende stand die Erkenntnis, dass das Stadtleben nicht für ihn bestimmt ist.

Zum Abschluss wurde es bei Friedrich Herrmann noch einmal wild. Er stellte den fiktiven Trailer eines Horrorfilms vor, bei dem ein Stück Knisterpapier auf Menschenjagd geht. Bei der gelungenen Darstellung auch zahlreicher gängiger Hollywood-Klischees hielt es nur noch wenige im Publikum auf ihren Plätzen.

Der finale Applaus war entsprechend eindeutig, sodass Moderator Elster einen klaren Sieger küren konnte. Der Preis war, auch das hat Tradition beim Poetry Slam, symbolischer Natur. Auf einer Glückwunschkarte mit Aufnahmefunktion konnte sich der Sieger des Abends seinen finalen Applaus mit nach Hause nehmen.