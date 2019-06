„Concerto Latino“ ist das letzte Ensemble im Pflegeheim St. Franziskus für dieses Jahr.

. Mit dem Quintett „Concerto Latino“ verabschiedet sich die Kulturreihe des Pflegeheims St. Franziskus in die Sommerpause. Am Mittwoch, 26. Juni, um 19 Uhr widmen sich die Musiker aus Dillingen und Umgebung bei „Kultur in der Kapelle“ der Musik des südamerikanischen Kontinents. Kompositionen von Astor Piazzolla im Tango-Nuevo-Stil zählen ebenso zum Repertoire des Ensembles wie typische Bossa-Nova-Kompositionen.