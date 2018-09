Heidenheim Tipps eines Ironman-Läufers: Mehr lachen und nicht so perfekt sein

Heidenheim / Kathrin Schuler

Gesundheitsexperte Boris Schwarz sprach im Lokschuppen darüber, wie man bewusst ein gutes Leben führt.

Fitter werden und gesünder leben, das würden wohl alle gern. Hochmotiviert geht man die Sache an – und dann? Kommt der Alltag dazwischen. Stau im Berufsverkehr, ein harter Arbeitstag und kaum ist man zu Hause, wartet dort das nächste Problem, etwa die kaputte Waschmaschine oder eine schlechte Note der Kinder.

Zum Runterkommen gibt es am Abend erstmal ein Bier oder ein Glas Wein – das hat man sich schließlich nach so viel Stress auch verdient. „Das Problem dabei ist, dass es in unserem Alltag am Stressventil Bewegung mangelt“, meint Gesundheitsexperte Boris Schwarz, der mit seinem Vortrag „Stress Ade: Einfach bewusst gut leben“ im Rahmen der Heidenheimer Impulse am Mittwoch zu Gast im Lokschuppen war.

Was man gegen Stress tun kann

Stress, das sei zunächst einmal nichts Schlimmes: „Dadurch haben wir in der Urzeit überlebt, denn die Reaktion auf Stresssituationen war Kampf oder Flucht.“ Heute staue sich der Stress dagegen bei vielen auf und werde zum gesundheitlich bedenklichen Dauerstress.

Was der mehrfache Ironman und Marathonläufer dagegen rät? Ein bewussteres Leben führen. Regelmäßigen Sport in den Alltag integrieren – bestenfalls eine Mischung aus Kraft und Ausdauer. Dadurch werde nicht nur der angestaute Stress abgebaut, sondern auch der Körper entsprechend geformt.

Doch nicht nur intensiver Sport, auch Bewegung generell ist wichtig: Einfach mal die Treppe nehmen, das Auto nicht direkt vor der Tür parken und sich freuen, wenn man ein paar Schritte gehen darf, rät der Fitness- und Gesundheitsexperte.

Außerdem: Maß halten – sei es bei Kaffee, Alkohol oder Zucker. „Wir sollten uns klar machen, dass wir Menschen hier in der westlichen Welt die einzigen sind, die frei bestimmen können, was auf unserem Teller landet“, so Schwarz. Und das seien leider meistens viel zu viele Kohlenhydrate und Fette und zu wenig Eiweiß.

Um Krankheiten wie Diabetes oder Bluthochdruck zu vermeiden, sei es schon ein erster Schritt, 100 Gramm leere Kohlenhydrate aus Süßem und zuckerhaltigen Getränken durch 100 Gramm Protein zu ersetzen.

„Die eine perfekte, gesunde Ernährung gibt es nicht“, sagt der Gesundheitsexperte. Aber es gebe eine bewusst gute Ernährung – wo die jedoch beginnt und endet, entscheide jeder ganz für sich.

Zum Abschluss seines Vortrags gab Boris Schwarz den rund 200 Zuhörern noch vier Tipps zur Stressprävention im Alltag mit auf den Weg: Auch mal Nein sagen, nicht versuchen, perfekt zu sein, sich nicht mit anderen vergleichen – und mehr lachen, denn leichter und schneller könne man Stress gar nicht loswerden.