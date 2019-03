Sonja Hable und Jonas Hovermann haben ihre duale Ausbildung beim Bodyfit abgeschlossen.

Unter Leitung von Thomas Dürr werden im Bodyfit Squash & Fitness Center seit 2016 junge Menschen in ihrem Studium begleitet und auch weitergebildet. So schloss Jonas Hovermann bereits vor einem Jahr seine Prüfung zum „Bachelor of Arts Fitness-Training“ erfolgreich ab. Zusatzqualifikationen erarbeitete er sich im Ernährungs-Coaching, im Athletik-Training im Speziellen, sowie im Marketing und Sportpsychologie.

Ganz aktuell hat Sonja Hable ihre dreijährige Ausbildung zum Bachelor of Arts, Fitness Ökonomie , als eine der Besten ihres Prüfungslehrganges mit der Gesamtnote 1,6 abgeschlossen. Während ihrer Ausbildung hat sie, neben anderen Zusatzqualifikationen, vor allem noch eine Ausbildung zur Rehasport Leiterin absolviert.

Marcel Kopp als Student an der DHBW (Sport-Management) absolvierte während seiner derzeitigen Ausbildung sogar ein Auslandssemester an der Griffith University in Goldcoast Australien.

Sowohl Jonas Hovermann, als auch Sonja Hable wurden im Bodyfit in ein festes Angestelltenverhältnis übernommen. Auch Marcel Kopp wird nach Abschluß seines Studiums im Oktober seinen Platz im Betrieb einnehmen.