Heidenheim Sommer im Park: Blues an und Wassermusik auf der Brenz

Heidenheim / HZ

Sommer im Park wartet am Wochenende mit „Brenztown Blues“, „Felsenexpress“ und den Stuttgarter Salonikern auf.

Die Musiker von „Brenztown Blues Club“, „Felsenexpress“ und die Stuttgarter Saloniker spielen am Wochenende bei „Sommer im Park“ im Brenzpark.

Zum Auftakt gibt es eine gute Portion Blues mit dem „Brenztown Blues Club“ am Freitag, 24. August, um 18 Uhr auf dem kleinen Festplatz. Die konzerterprobten Musiker kennen kein anderes Ziel, als Musik in Anlehnung an ihre Vorbilder darzubieten. Liebevoll interpretierter und mit viel Spaß zelebrierter Blues stehen hier im Vordergrund. Rauer Gesang, wilde Soli und stampfende Mississippi-Rhythmik sind die Grundlagen der Formation. Gespielt wird mit einer Verve, die die Füße der Besucher automatisch mitwippen lässen.

Musikalische Zeitreise

Welthits, Gassenhauer und unvergessliche Evergreens der 50er, 60er und 70er Jahre – und dazwischen auch mal eine böhmische Polka: So lautet das Programm der Giengener Band „Felsenexpress“, die inzwischen nicht nur in der Region bekannt ist und die am Samstag, 25. August, um 18 Uhr zu Gast auf dem kleinen Festplatz ist. Die sechs Vollblutmusiker nehmen ihr Publikum mit auf eine Zeitreise und auf einen Abstecher in die USA und nach Mexiko. Zu ihrem umfangreichen Repertoire gehören Titel von Freddy Quinn, Harry Belafonte, Peter Alexander und verschiedene Instrumentals.

Auf schwimmender Bühne

Patrick Siben und die Stuttgarter Saloniker verwandeln am Tag drauf den Brenzpark in eine Konzertarena, ganz im Stil der großen Klassik-Open-Airs. Mit einer schwimmenden Bühne schweben sie über der Brenz und spielen auf ihren klassischen Instrumenten Wassermusiken und Gondellieder von Barock bis zur Moderne.

Das Publikum kann währenddessen am Ufer der Brenz dieser leichten, klassischen Musik lauschen. Das Konzert mit den Stuttgarter Salonikern auf der Brenz, in der Nähe des kleinen Festplatzes bei der Volksbank-Brücke, findet am Sonntag, 26. August um 16 Uhr statt. Für Parkbesucher ist der Eintritt frei.