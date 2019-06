Weil Waldbadbesucher die Zufahrtswege für Rettungswagen und Busse zuparken, soll rund ums Waldbad künftig vermehrt kontrolliert werden.

Die Stadt Heidenheim freut sich einer Pressemitteilung zufolge über den hohen Andrang im Waldfreibad, das bei diesem heißen Wetter eine ideale Freizeitmöglichkeit darstelle.

Es gibt aber Probleme, weil einige Autofahrer so ungeschickt parken, dass der Omnibus nicht mehr durchkommt und die Zufahrten für Rettungsfahrzeuge blockiert werden.

Die Medien berichten inzwischen täglich von Todesfällen an Seen und in Bädern, sodass jedem klar sein müsste, dass es bei diesen Temperaturen schnell zu einem Unglück kommen kann. Mit Appellen an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer oder mit den neu gebauten Abstellanlagen für die Fahrräder sei es leider nicht getan.

Der Kommunale Ordnungsdienst werde deshalb Verkehrsverstöße anzeigen, heißt es in der Mitteilung. Die Stadtverwaltung bemühe sich mit zusätzlichen Personal, damit die Park­ordnung einigermaßen gewährleistet werden kann. Den wichtigsten Beitrag müssten aber die Badegäste selbst bringen.

Wer unbedingt mit dem Auto fahren wolle, statt zu Fuß zu gehen oder mit dem Rad zu fahren, solle sich einen Parkplatz in größerer Entfernung vom Waldbad suchen.