Der Talhof gilt als drittältester Biohof der Welt. Zum 90. Geburtstag gibt es ein großes Hoffest. Wie alles begann und was die Pächter heute so alles umtreibt.

Der Zeitplan der Pächter Rüdiger Spiegel und Vanessa Przybyla ist durchgetaktet. Die Suche nach einer Vollzeit-Kraft ist erfolglos. Ohne Fleiß und Idealismus wäre das Tagewerk nicht zu bewältigen.

22 Milchkühe müssen versorgt werden. In der Hofkäserei werden jedes Jahr 80 000 Liter Milch verarbeitet, weitere 20 000 Liter werden für Kunden abgefüllt. 60 Hektar Grün- und Ackerland gilt es zu bewirtschaften. Deshalb ist nur eine Stunde für das Gespräch zum Hof-Jubiläum eingeplant.

Ein Hof mit Vorbildfunktion

Es war im Jahr 1929, als Dr. Hanns Voith einen alternativen und ganzheitlichen landwirtschaftlichen Betrieb nach Demeter-Prinzip eröffnete: Mensch, Natur und Tier verbindet ein durchdachter Kreislauf. „Das hatte eine Strahlkraft in die ganze Region hinein“, sagt Rüdiger Spiegel. „Bio gibt’s in der Region Heidenheim seit Jahrzehnten und damit schon lange, bevor die Grünen dieses Thema propagiert haben.“

Ein Kindheitstraum

Viel Zeit ist seitdem ins Land gegangen, und es gab allerlei bauliche und personelle Veränderungen. Nach dem Tod von Friedrich Sattler, der über 40 Jahre lang den Talhof bewirtschaftet hatte, verstarb unerwartet auch dessen Nachfolger Carl Ruoff. Es folgten mehrere Pächter- und Mitarbeiterwechsel, bis sich schließlich Rüdiger Spiegel im Jahr 2014 dem Hof annahm. 30 Jahre zuvor war er hier in die Lehre gegangen. Nun erfüllte er sich seinen Kindheitstraum vom eigenen Bauernhof.

Familie Voith steht bis heute zum Hof

Die Voith-Nachkommen scheuten auch in ungewissen Zeiten keine Kosten, um den Betrieb am Laufen zu halten. So wurde zuletzt in ein großes neues Bauernhaus, in die Käserei und in Stallungen investiert.

Bis heute sieht sich die Familie des Heidenheimer Unternehmers in der Pflicht und kommt für die Instandhaltung der landwirtschaftlichen Gebäude auf. Spiegel: „Den Nachkommen von Dr. Hanns Voith ist es zu verdanken, dass es den Talhof noch gibt. Würde man das ganze rein von den betriebswirtschaftlichen Zahlen her betrachten, müsste sofort alles stillgelegt werden.“

Kraft aus der Natur

Draußen schaffen, draußen sein. „Ich stelle mir das Leben trostlos vor, müsste ich jeden Tag acht Stunden in einem Büro hocken“, sagt der gebürtige Gmünder. Er ziehe Kraft aus der Natur und auch aus dem Gedanken, mit seinem Engagement auf dem Talhof die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.

Wenn es seine Zeit erlaubt, leistet er „Aufklärungsarbeit“, beantwortet Fragen der Besucher und diskutiert auch mal: über faire Preise für Milch und Käseprodukte, unbezahlbare Mindestlöhne in der Landwirtschaft, den überteuerten Zukauf von Futtermitteln, ausufernde Bürokratie. Eine schnelle Lösung gibt es nicht, das weiß der studierte Landwirt.

Ausflügler haben nicht immer Verständnis

Der Talhof ist den Heidenheimern mit seinem Café Walden ein beliebtes Ausflugsziel geworden. „Die Leute gieren nach Natur“, sagt das Pächter-Paar und ärgert sich im Stillen über die Art mancher Ausflügler. Da gibt es Geschimpfe, wenn der Traktor auf der Straße talauswärts unterwegs ist, die Leute sehen nicht, dass die Ernte ins Trockene muss. „Die sehen nur den Spazierweg, der ihrer Meinung nach ihnen gehört, und machen mit Absicht keinen Platz“, sagt der 53-Jährige.

Eine Walddorflehrerin wird Quereinsteigerin

Spiegels Lebensgefährtin, die von Beruf Waldorflehrerin ist und 2015 als Quereinsteigerin auf den Talhof kam, erinnert sich noch gut an die Zeit der Umstrukturierung mit Absperrungen und verschlossenen Türen. „Nix darf man mehr“, so die Standard-Beschwerde der Besucher. Dass es Sicherheitsvorschriften und Hygienevorschriften einzuhalten gilt, muss immer mal wieder mit deutlichen Worten erklärt werden.

Der Draht zum Kunden

Die Verkaufsautomaten in der Einfahrt erwecken dagegen nur selten Aufsehen bei den Gelegenheitsbesuchern. Das Gratis-Angebot vor den Toren der Stadt wird wie selbstverständlich in Anspruch genommen, eingekauft wird anderswo.

Dass der Talhof nicht mehr auf dem Wochenmarkt vertreten ist, hat denselben Grund: zu gering der Umsatz, zu groß der zeitliche Aufwand. Was dagegen super läuft, ist der Verkauf von Käse und Co. in hiesigen Rewe- und Edeka-Märkten. Der Ansturm sei groß, positive Rückmeldungen gebe es häufig.

Spiegel plant deshalb, in Bälde auch Schnittkäse anzubieten. Der Verkauf von Fleisch und Wurst bleibt weiterhin schwierig. Es gibt ohnehin nur noch wenige Metzger im Landkreis, und die haben keine Kapazitäten frei für Auftragsarbeiten. Unregelmäßig wird deshalb mehr als 100 Kilometer entfernt geschlachtet.

Neue Bewohner auf dem Hof

Blick in die Zukunft. Noch viele Jahre lang, so hoffen Spiegel und Przybyla, werden sie festhalten können an dem Optimismus, mit dem sie in den Tag starten. Sie freuen sich an ihrer Arbeit, an den Tieren und auch an den Besuchern. Wie begeistert die Kinder zuschauen, wenn der Stall ausgemistet wird! Nicht zuletzt auch aus einem Lehrgedanken heraus leben seit kurzem Schwäbisch Hällische Schweine auf dem Hof. „Schweine sieht man auf Weiden gar nicht mehr. Deshalb haben wir beschlossen, eine Zucht anzufangen“, sagt die 38-Jährige.

Um die 20 Tiere sollen später mal in dem Teil des Kuhstalles leben, in dem bisher das Jungvieh untergebracht war. Weil das Futtermittel nicht mehr ausreichte und die Tiere von einem befreundeten Landwirt in Zöschingen großgezogen werden, ist dort nun Platz für Neues.

Talhof-Gründer Hanns Voith hätte seine Freude daran, schließen die Schweine doch eine Lücke nicht nur im Stall, sondern auch im Bewirtschaftungskreislauf. Die Molke, bisher ein „Abfallprodukt“ aus der Käserei, dient den zwei Muttersauen und deren Ferkeln nun als Futter.

Weniger ist das Ziel

Noch mehr Neues steht nicht an, im Gegenteil. „Weniger machen“, ist als Ziel für die nächsten Jahre gesetzt. Mit einem Auszubildenden und einigen Aushilfen ist der Alltag gerade so zu bewältigen. Vanessa Przybyla: „Hin und wieder ist abends stallfrei und alle paar Wochen für zwei Tage in die Berge, das muss drin sein, auch als Landwirt. Wir arbeiten viel. Aber wir können und wir wollen uns nicht zerreißen.“