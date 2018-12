Kreis Heidenheim Bildband: Alle Kirchen in einem Buch

Kreis Heidenheim / Günter Trittner

Ein einmaliger Führer stellt auf 200 Seiten alle Stätten des christlichen Glaubens im Landkreis vor. Herausgeber ist der katholische Dekan Sven van Meegen.

Drei Jahre Arbeit stecken in diesem Werk, viele haupt- und ehrenamtliche Kräfte hat der katholische Dekan Sven van Meegen zum Mittun motivieren können. Geschaffen wurde mit dem Buch „Christlicher Wegweiser im Landkreis Heidenheim“ landesweit wohl einmaliges. Denn vorgestellt werden auf 200 Seiten und in 854 Bildern sämtliche Kirchen und Kapellen aller christlichen Konfessionen im Landkreis. „Niemand wurde vergessen, alle haben mitgemacht“, freut sich van Meegen als Herausgeber über die große Resonanz auf sein Ansinnen.

Dank einer Spiralbindung und der kompakten Form ist das Buch auch ein leicht zu bedienender Reiseführer zu den Andachtsstätten. Diese sind alle mit Adressen aufgeführt.

10000 Exemplare

Schon bei seinem Erscheinen darf das Buch als wirtschaftlicher Erfolg gelten. Von den 10000 gedruckten Exemplaren sind 8500 vorbestellt.

„Gerade an den christlichen Wegweisern in Form von Kirchen und Kapellen sieht man die wechselvolle Geschichte der Menschen hier im Landkreis“, weiß Dekan van Meegen. Sichtbar werde an den Gebäuden auch die Geschichte der Christen hier in der Gegend. Marksteine sind etwa das Goldblattkreuz auf der Gemarkung Sontheim, die Klöster in Herbrechtingen oder Königsbronn, Kirchenbauten aus der Romanik wie die Galluskirche in Brenz, die Wallfahrtskirche in Stetten ob Lontal oder der liebevoll sogenannte “Härtsfelddom“ in Dischingen. Aber auch neue Kirchengebäude, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurden, gehören für van Meegen selbstverständlich zu den christlichen Wegweisern. „Die Herbrechtinger Kirche St.Bonifatius wurde 2013 zu den zehn modernsten Kirchen der Welt gewählt.“

Dankbar ist der Dekan, dass sich viele Ehrenamtliche liebevoll um die großen Kirchen und auch die kleinen Kapellen kümmern. Christliche Wegweiser im Landkreis finde man an allen Städten und Dörfern, an den Straßen und Feldwegen, mitten in der Flur oder als weit sichtbares Wahrzeichen. Als Herausgeber hat van Meegen alle Bilder, Informationen und Texte, die er von den Verantwortlichen und Ehrenamtlichen bekommen hat, zusammengestellt. Konsultiert wurden von den Zuarbeitern verschiedene Archive, es wurden Zeitzeugen befragt und Daten und Fotos gesammelt. „Manchem ist dabei erst bewusst geworden, wie reich die Geschichte seiner Kirche ist.“ Mitunter führte die Recherche sogar zu Nachbesserungen. Die Leonhardskapelle in Herbrechtingen hatte bisher noch gar keine Adresse. Jetzt lautet sie Berliner Straße 1.

Das Buch öffnet auch optisch Türen. Wie etwa in Großkuchen. Man kann in eine Kapelle schauen, die sonst nur einen Tag im Jahr zugänglich ist. Mit dem Buch verbindet Dekan van Meegen die Hoffnung, dass die christlichen Konfessionen im Landkreis noch stärker zueinander finden und auch kirchenferne Menschen mit der Welt des Glaubens vertrauter werden.

Viele Unterstützer haben mitgeholfen

Gestaltet wurde das Buch über die Kirchen und Kapellen im Landkreis im Haus der Heidenheimer Zeitung durch das Team um Jens Puschmann, Simone Künzer und Christoph Brosius.

Landrat Thomas Reinhardt, der evangelische Dekan Dr. Schlaudraff und Martin Wilhelm, der Geschäftsführer der Heidenheimer Zeitung waren von Beginn an materiell und ideell unterstützend dabei. Für diese Unterstützung ist Dekan van Meegen als Herausgeber sehr dankbar.

Dankbar ist er auch für die Spenden der Kreissparkasse Heidenheim und der Oberbürgermeister und Bürgermeister im Landkreis.

Gedruckt wurde der „Christliche Wegweiser im Landkreis Heidenheim“ von der Bairle Druck & Medien GmbH. Erhältlich ist es im Pressehaus Heidenheim und in dessen Geschäftsstellen in den Gemeinden.