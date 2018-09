Heidenheim Bettler in der Innenstadt: Das lange Warten auf ein paar Cent

Heidenheim / Manuela Wolf

Zwischen Schloss-Arkaden und Jaekle-Platz bitten an manchen Tagen gleich mehrere Menschen um Almosen. Der Hartz-IV-Empfänger Jürgen Gefreis ist einer von ihnen.

Beine eilen vorüber. Nackte Beine und bestrumpfhoste, Männerbeine, kurze Beine, flinke, in Begleitung eines Rollators, die Füße lackbeschuht oder in Sandalen. Jedes Paar ist eine neue Chance auf bares Geld. Fast immer wird die Hoffnung enttäuscht. An guten Tagen verdient sich Jürgen Gefreis fünf Euro dazu. Rund acht Stunden sitzt er dafür bettelnd am Boden und macht sich dabei Gedanken über Gott, die Welt und all die vielen Menschen, die blicklos vorbei hetzen. An schlechten Tagen bleibt das kleine Körbchen leer.

Hartz IV, Kleiderkammer, Tafel: Die gängige Meinung, dass in Deutschland niemand betteln muss, stützt sich auf das breite Fundament an Sozialleistungen und Hilfsangeboten. Tatsächlich bekommt auch Jürgen Gefreis Monat für Monat Geld vom Amt. Neben den 450 Euro Miete für sein Zimmer im ehemaligen Heidenheimer Hotel „Grüner Baum“ wird auch die Krankenversicherung übernommen. Obendrauf gibt's den Mindestsatz für Alleinstehende in Höhe von 416 Euro. „Damit soll ich theoretisch alles bezahlen, was ich fürs Leben brauchen könnte. Die Betonung liegt auf könnte. Ist das Geld weg, brauch ich halt nichts.“

Drogen und schnelles Geld

Man kann ohne Übertreibung sagen, dass es der heute 55-Jährige hat krachen lassen in seinem Leben. Als gelernter Heizungsinstallateur arbeitete er viele Jahre in vielen europäischen Ländern, kümmerte sich um die Kühlanlagen in großen Schlachtbetrieben. Dann rutschte er ab in die Rockerszene. Er vertickte Drogen, 70 Cent im Einkauf, zehn Euro im Verkauf, das schnelle Geld lockte, er gab es aus für Reisen in alle Welt. Zwei Mal dreieinhalb Jahre Knast im bayerischen Weißenburg habe ihm das eingebracht, sagt er, und dass er offensichtlich erst durch die zweite Verurteilung etwas gelernt habe – nämlich, die Finger wegzulassen vom Drogenhandel.

In sieben Jahren Gefängnis geht vieles den Bach runter im Leben eines Häftlings. Geschieden, arbeitslos, ohne Zuhause und ohne Geld, so strandete Jürgen Gefreis nach seiner Entlassung am Rande der Gesellschaft. Die Diagnose Blasenkrebs gab ihm den Rest. Größere körperliche Anstrengungen sind nach der lebensrettenden Operation nicht mehr drin, eine Rückkehr in den erlernten Beruf ist unmöglich. Aber wer stellt schon einen Hilfsarbeiter mit einem derart unrühmlichen Lebenslauf und minimaler Belastbarkeit ein? Der Lebemann von einst hat es nie wieder geschafft, auf eigenen Beinen zu stehen.

„In Spanien habe ich zu betteln angefangen. Das war ein Leichtes. Dort geben auch die Leute noch was, die gar nichts haben“, erinnert er sich an seine ersten erschnorrten Münzen. Er stand vor Supermärkten und hielt die Hand auf, wenn Kunden ihre Einkaufswagen zurückbrachten. Alle paar Minuten fünfzig Cent oder einen Euro, da kam über den Tag schon was zusammen. In großen deutschen Städten sei das ähnlich, hier auf dem Lande, in Heidenheim, sei das anders. Warum? „Ich denke, die Leute leben hier in ihrer behüteten bodenständigen Welt. Die können sich gar nicht vorstellen, wie es ist, kein Geld zu haben.“

Die Leere im Körbchen nagt am Ego, keine Frage. Sie bedeutet ja auch viel mehr als ab und an einen knurrenden Magen zum Monatsende hin. Sie ist ein Vorwurf, eine Bestätigung des unsichtbaren Makels, der an ihm haftet in seiner Rolle als Bettler: Warum tust du nichts für dein Geld? Du versäufst doch bestimmt gleich alles! Bei Pöbeleien hebt der Wahl-Heidenheimer manchmal sein Shirt und zeigt den Urinbeutel, der an seinem Bauch klebt. Angefeindet werde er auch für sein uraltes Handy, über das er Kontakt zu seiner Familie hält, für die selbstgedrehten Zigaretten. „Und ja, ich esse tatsächlich auch, und selbst dafür werde ich manchmal komisch angeguckt.“ Er wird beobachtet. Beachtet wird er nicht.

Der größte Wunsch: Arbeit

Wovon träumt ein Mann ohne Perspektive? Jürgen Gefreis würde gerne mal wieder verreisen. „Aber dazu fehlt mir die Lust“, sagt er lachend und reibt Daumen und Zeigefinger aneinander. Neid ist ihm trotzdem fremd, er würde nicht tauschen wollen mit all diesen Menschen, die er vorübergehen sieht, sagt er. Man könne nicht hinter die Fassade blicken. Jeder habe seine Geschichte, seine Schicksale, seine Sorgen. Er dagegen habe zwei tolle Kinder, die in ihren Berufen sehr erfolgreich seien. Und er habe seine Erinnerungen an viele gute Jahre in vieler Herren Länder. Einen großen Wunsch hat er dennoch: endlich wieder Arbeit zu finden. Er sehnt sich nach Alltag, danach, gebraucht zu werden. Er hat sich um einen Hausmeisterjob bei einer karitativen Einrichtung beworben. Jetzt heißt es abwarten.

Die Stunden auf der Straße haben ihn gelehrt, dankbar zu sein für wenig. Aber sie haben ihn auch einen Teil seiner Würde gekostet. Längst stören ihn die herablassenden Blicke nicht mehr, die gerümpften Nasen. „Bitte um Hilfe. Jürgen sagt Danke“, steht in ordentlicher Handschrift auf einem Blatt Papier. Von dem „schwer verdienten Geld“ gönnt sich der 55-Jährige braunen Zucker für den Tee oder Tabak, oder er spart auf eine Fahrkarte nach Weißenburg. Dort lebt sein Bruder, der ihm ab und an mal einen Schein zusteckt.

Aufmerksam beobachtet Gefreis die Passanten und fühlt sich dabei gar nicht schlecht unterhalten. Ein besonders glückliches Gesicht, eine lautstarke Unterhaltung oder ein ungewöhnliches Kleidungsstück regen seine Fantasie an. Er denkt sich kleine Geschichten dazu aus, verknüpft sie miteinander, und am Ende eines langen Tages ist ihm, als hätte er etwas erlebt, als wäre er ein Teil dieser Gesellschaft und nicht der lästige Bettler am Boden. Ist das der Antrieb? Jürgen nickt. „Alles ist besser, als alleine zu sein. Oder etwa nicht?“