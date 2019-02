Heidenheim Betrugsverdacht: Razzia in mehreren Arztpraxen im Kreis

Heidenheim / bren/pm

Wegen Betrugsverdachts im Gesundheitsbereich nahm die Polizei zahlreiche Arztpraxen unter die Lupe. Sechs Ärzte aus dem Landkreis gehören zu den Verdächtigen.

Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Landeskriminalamt (LKA) am Mittwoch mitteilten, durchsuchten am Dienstag rund 100 Ermittler elf Wohnungen und Geschäftsräume einer Unternehmensgruppe aus dem Gesundheitsbereich sowie Arztpraxen in Baden-Württemberg und Bayern. Im Einsatz waren Beamte des LKA, der Polizeipräsidien Aalen und Ulm sowie der bayerischen Polizeipräsidien Schwaben Nord, Schwaben Süd/West, Oberbayern Nord und Oberbayern Süd.

Die Durchsuchungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges sowie der Bestechung und der Bestechlichkeit erfolgten im Zuge eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Sie richteten sich den beteiligten Behörden zufolge gegen sechs Beschuldigte im Alter zwischen 26 und 72 Jahren.

Schaden in Millionenhöhe

Die tatverdächtigen Firmenverantwortlichen sollen jahrelang Medizinprodukte abgerechnet haben, die gar nicht oder nur in wesentlich geringerem Umfang bezogen wurden. Offenbar hatten die beschuldigten Ärzte der Unternehmensgruppe blanko unterschriebene Rezeptvordrucke überlassen. Den Krankenkassen soll ein Schaden in Millionenhöhe entstanden sein. Bei der Durchsuchungsaktion stellten die Ermittler der Verlautbarung zufolge schriftliche Unterlagen und elektronische Datenträger sicher. Diese Beweismittel werden jetzt ausgewertet.

Auf Anfrage teilte ein Sprecher des Landeskriminalamts mit, dass aufgrund der laufenden Ermittlungen bis auf Weiteres keine weiteren Auskünfte bekanntgegeben werden.

Gesichert ist derweil, dass in Stadt und Kreis Heidenheim insgesamt fünf Objekte durchsucht wurden. Jeweils eines war es in Ulm, im Ostalbkreis, in den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Donau-Ries und Mühldorf am Inn sowie in Neu-Ulm.