Heidenheim Bestes Waldbad-Jahr seit dem Supersommer 2003

Heidenheim / Michael Brendel

In der am Sonntag zu Ende gegangenen Saison des Jahres 2018 passierten exakt 225 592 Menschen das Drehkreuz am Eingang.

Deutschland hatte knapp zwei Wochen zuvor das Wunder von Bern geschafft und sich erstmals den Titel des Fußball-Weltmeisters gesichert, da begann eine weitere Erfolgsgeschichte: Am 16. Juli 1954 wurde in Heidenheim das Waldbad eröffnet. Mehrere Millionen Menschen verbrachten dort in den vergangenen knapp sechseinhalb Jahrzehnten meist sonnige Stunden, und die Saison 2018 trug maßgeblich zur Verbesserung des Gesamtergebnisses bei.

Positive Bilanz

Zwischen dem Auftakt am 19. Mai und dem Abschluss am 16. September wurden 225 592 Gäste in der Freizeitanlage im Westen der Stadt gezählt. Erstmals seit dem Jahr 2003 fiel damit wieder die 200 000er-Marke, was Rosemarie Croonen, bei der Stadtverwaltung Leiterin des Geschäftsbereichs Bildung, Sport und Bäder, denn auch sehr erfreut: „Wir hatten diesmal wieder ein sehr gutes Jahr.“ Besucherstärkster Tag war der 31. Juli mit 10 158 Kindern, Männern und Frauen.

Eingerechnet ist auch die Verlängerungswoche, zu der sich die Verantwortlichen aufgrund der guten Wetteraussichten entschlossen hatten. In der Besucherbilanz hinterließen die zusätzlichen Öffnungstage freilich keine allzu tiefen Spuren: 3691 Badegäste sind deutlich weniger als der Durchschnitt einer üblichen Woche. Die über der ursprünglichen Kalkulation liegenden Einnahmen werden sich in der noch ausstehenden Endabrechnung zwar gut machen, am bestehenden Draufzahlgeschäft allerdings nichts grundlegend ändern: „Das Defizit wird geringer ausfallen“, sagt Croonen, „aber wenn mehr Badegäste kommen, dann steigt halt beispielsweise auch der Aufwand für Frischwasser, Reinigungsmittel und dergleichen.“

Nochmals einige Tage dranzuhängen, scheidet aus städtischer Warte im Wesentlichen aus zwei Gründen aus. Zum einen lägen die Nachttemperaturen mittlerweile im einstelligen Bereich, weshalb viel Energie notwendig sei, um das Wasser in den Becken anderntags wieder bis zur gewünschten Marke aufzuheizen, so Croonen. Zum anderen müssten arbeitsrechtliche Vorgaben und Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden: „Personell sind wir eng aufgestellt, und Schwimmmeister sind gerade nicht allzu viele auf dem Markt. Weil Badbetreibern aber eine gewisse Anzahl von Fachkräften vorgeschrieben ist, können wir auf gar keinen Fall ein Risiko eingehen.“

Erleichtert zeigt sich Croonen darüber, dass es in einem Sommer, in dem bundesweit in Bädern, Seen und Flüssen zahlreiche Todesopfer zu beklagen waren, im Waldbad ohne größere Blessuren abging.

Wasser bleibt in den Becken

Rund vier Wochen wird es jetzt dauern, bis die Spuren der Badesaison beseitigt sind. Währenddessen müssen unter anderem Leitungen trockengelegt und verschlossen, Mülleimer geleert und aufgeräumt werden. Das Wasser bleibt allerdings in den Edelstahlbecken, weil diese sich sonst unter dem Einfluss von Sonne wie auch Frost verformen könnten. Ein spezieller Zusatz sorgt für ein problemloses Überwintern.