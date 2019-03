Heidenheim Bestehendes nicht geachtet

Heidenheim / hz

Leserbrief zur geplanten Neubebauung in der Oststadt.

Heidenheim braucht neuen Wohnraum, und dieser soll auch möglichst im Stadtgebiet entstehen. Es ist insofern sinnvoll, wenn Stadtverwaltung und Stadtwerke dafür sorgen, dass wenig genutzte, große Grundstücke wie das Schlachthof-Areal zu Wohnvierteln werden. Es geht mir aber um die Frage, wie solche neuen Quartiere gestaltet werden. Die in der Visualisierung gezeigte Planung für das Schlachthof-Areal gefällt mir jedenfalls nicht, weil sie das Bestehende nicht achtet, sondern alles Schöne einer maximalen Kubatur opfert. Das bestehende Ensemble aus zwei wohlproportionierten Gebäuden längs der Straßen, der denkmalschutzwürdigen Toreinfahrt dazwischen, und dem in der Diagonalen dahinter stehenden Baum vermittelt Atmosphäre und bietet Aufenthaltsqualität. Der darunter abgebildete neue Entwurf ist kühl, abweisend und mittlerweile austauschbar, weil so gerade überall gebaut wird. Da hilft es dann auch nicht, das Ganze Brenzpark-Quartier zu nennen, wenn alles Parkartige, das ja heute an dieser Stelle noch erhalten ist, einmal zerstört sein wird. Ich appelliere daher dringend an die Verantwortlichen bei der Stadt Heidenheim und den Stadtwerken, die Planung zu überdenken und nichts voreilig abzureißen. Die beiden Gebäude im Vordergrund, das Tor und der Baum dahinter sollten erhalten bleiben, um dem neuen Quartier ein Gesicht zu geben. Dahinter können dann anstelle der Betriebshallen durchaus höhere Gebäude errichtet werden. Ich sehe ein, dass ein gewisses Maß an Dichte im wirtschaftlichen Interesse der Bauherren ist, aber es sollte ein vernünftiges und verträgliches Maß sein.

Ulrich Schrade, Heidenheim