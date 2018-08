Heidenheim Nach Tötungsdelikt: Beschuldigter begeht in U-Haft Selbstmord

Heidenheim / Michael Brendel

Einer der beiden Männer, die Anfang Juni an der Nördlinger Straße einen 48-Jährigen getötet haben sollen, hat sich das Leben genommen.

Entwicklung im Fall des Tötungsdelikts in der städtischen Obdachlosenunterkunft an der Nördlinger Straße: Einer der beiden Beschuldigten hat sich in der Untersuchungshaft das Leben genommen. Das bestätigte der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Ellwangen, Erster Staatsanwalt Armin Burger, jetzt auf Anfrage.

Kein Fremdverschulden

Laut Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger, dem Pressereferenten der Ulmer Staatsanwaltschaft, hat der 28-Jährige seinem Leben bereits Anfang August in einer Einzelzelle der Ulmer Justizvollzugsanstalt ein Ende gesetzt. Im Zuge des Todesermittlungsverfahrens hätten sich keine Anhaltspunkte für Fremdverschulden oder einen Unfall ergeben, „sodass wir zu dem Ergebnis gekommen sind, dass es sich um Suizid handelt“.

Wie berichtet, war in der Nacht zum 3. Juni dieses Jahres in dem Gebäude an der Nördlinger Straße ein 48-Jähriger zu Tode gekommen. Burger zufolge wurden Spuren stumpfer Gewalteinwirkung gegen Kopf, Rumpf und Extremitäten festgestellt. Ein Mitbewohner hatte den blutenden Mann gegen 2.30 Uhr in dessen Zimmer gefunden und verständigte daraufhin telefonisch die Rettungsleitstelle. Versuche des Notarztes, den 48-Jährigen wiederzubeleben, blieben erfolglos.

Aufgrund des dringenden Verdachts, an der Tat beteiligt gewesen zu sein, wurden in der Heidenheimer Innenstadt bereits nach wenigen Stunden drei Bekannte des Getöteten festgenommen. Während einer von ihnen wieder auf freien Fuß kam, erließ der zuständige Richter am Heidenheimer Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen Haftbefehle gegen die anderen beiden – einen 32-Jährigen und eben den jetzt in der U-Haft gestorbenen 28-Jährigen. Burger will nicht sagen, ob die Beschuldigten ebenfalls in der Unterkunft wohnten. Wohl aber, dass einer in der Vergangenheit bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, und dass beide zum Zeitpunkt der Tat alkoholisiert waren.

Anklage erhoben

Unterdessen hatte die Ellwanger Staatsanwaltschaft gegen die zu diesem Zeitpunkt noch zwei Beschuldigten bereits Anklage zur Schwurgerichtskammer des Ellwanger Landgerichts wegen gemeinschaftlichen Totschlags erhoben. Der Prozess geht damit möglicherweise noch im Lauf des Herbsts über die Bühne.

