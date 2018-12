Heidenheim Benefizkonzert: Besinnliche und moderne Klänge

Heidenheim / HZ

Am Freitag, 28. Dezember, spielen fünf junge Musiker im Haus der Christengemeinschaft.

Wie schon in den vergangenen Jahren, finden sich in der Heidenheimer Christengemeinschaft am Freitag, 28. Dezember, um 19 Uhr wieder fünf junge Musiker der Musikhochschulen Karlsruhe, Stuttgart und der Universität Ulm zu einem gemeinsamen Konzert zusammen. Zu hören sind Werke von der Klassik bis zur Moderne.

Das Konzert findet im Haus der Christengemeinschaft an der Alfred-Bentz-Straße 13 mit Tina-Marie Sill (Klavier), Gabriel Fortunas Klitzing (Gesang), Franziska Rees (Violoncello), Susanne Schneider (Klavier) und Amadeo Salomon Klitzing (Violine) statt. Die 21-jährige Tina-Marie Sill aus Deggingen erhielt bereits sehr früh Klavier- und Orgelunterricht. Sie ist vielfältig konzertant unterwegs und studiert Schulmusik in Karlsruhe.

Der 22-jährige Gabriel Fortunas Klitzing, aufgewachsen in Heidenheim, begann im Alter von 15 Jahren mit Gesangsunterricht und erhielt ein klassisches Gesangsstudium an der Staatlichen Hochschule für Musik Stuttgart bei Teru Yoshihara. Franziska Rees, 25 Jahre alt, erhielt ihren ersten Cellounterricht in Osnabrück. 2012 wurde sie in die Klasse von Prof. Xenia Jankovic an der Hochschule für Musik Detmold aufgenommen, wo sie 2017 abschloss. Die 22-jährige Susanne Schneider (Klavier) wurde von 2012 bis 2016 von Ruben Meliksetian (Karlsruhe, Ellwangen) unterrichtet. Sie wurde in nationalen und internationalen Wettbewerben ausgezeichnet. Der 21-jährige Amadeo Salomon Klitzing aus Heidenheim erhielt als Fünfjähriger ersten Violinunterricht. Er machte Musik-Abitur am Schiller-Gymnasium, war Mitglied im Neuen Kammerchor, in der Jungen Philharmonie Ost-Württemberg und beim Kammerorchester Ulmer Studenten.

Die Spenden des Konzertes gehen an das Integrative Haus der Gesundheit Heidenheim.