Heidenheim Belag ist langsamer und sicherer

Heidenheim / HZ

Die Tennisabteilung hat mit viel Eigenleistung die Tennishalle renoviert und eine neue Beleuchtung installiert.

Pünktlich zum Beginn der Wintersaison hat die HSB-Tennisabteilung die Sanierung in der Tennishalle in der Wilhelmstr. 200 abgeschlossen und nach eigenen Aussagen „eine der modernsten Tennishallen im weiten Umkreis“ geschaffen. Der fast zwei Jahrzehnte alte grüne Teppichboden wurde durch einen modernen rot-orangen Teppichboden ersetzt. Dieser ähnelt optisch stark dem roten Ziegelmehl, auf dem im Sommer gespielt wird. Der neue Bodenbelag ist mit einem Komfort-Elastikvlies ausgestattet und bietet wesentlich bessere Dämpfungseigenschaften als der alte Boden. Er ist mit Granulat eingestreut, sodass die Verletzungsgefahr bei Rutsch- und Drehbewegungen reduziert wird. Er spielt sich etwas langsamer als der alte Boden, was insbesondere älteren und weniger geübten Spielern entgegenkommt.

Darüber hinaus wurden die alten Leuchtstoffröhren durch LED-Röhren ausgetauscht, was neben einer energetischen Einsparung auch zu einer besseren Ausleuchtung der Halle führt. Um ein besserer Raumklima zu schaffen und energetische Einsparungen bei den Heizkosten zu erzielen, wurde ein Wärmerückführungssystem an den Decken montiert. In Eigenregie wurden von fleißigen Vereinsmitgliedern die Sanitärräume und Umkleiden renoviert.

Die HSB-Tennishalle verfügt über ein elektronisches Buchungssystem (www.tennishalle-heidenheim.de) und kann von 6 bis 24 Uhr auch von Nichtmitgliedern genutzt werden. Voraussetzung sind lediglich saubere Hallentennisschuhe. Wer regelmäßig in der Halle spielen möchte, kann für die gesamte Wintersaison vergünstigte Abonnements abschließen. Anfragen per E-Mail an tennis.technik@hsb1846.de