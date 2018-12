Heidenheim Beim Linksabbiegen Unfall verursacht

Heidenheim / HZ

Einen Verkehrsunfall verursachte am Donnerstag eine 62-Jährige in Heidenheim, weil sie in der Albert-Schweitzer-Straße beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug übersah.

Die 62-Jährige fuhr kurz vor 13 Uhr mit ihrem Toyota in der Albert-Schweitzer-Straße und übersah beim Linksabbiegen auf einen Parkplatz den Audi eines entgegenkommenden 24-Jährigen. Darum stießen die Fahrzeuge zusammen.

Ein Krankenwagen brachte den Fahrer des Audi in eine Klinik. Er erlitt leichte Blessuren. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf 4500 Euro.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln im Straßenverkehr mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksicht. Verkehrsteilnehmer müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen vermeiden.

Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Weitere Hinweise im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de und in Broschüren bei jeder Polizeidienststelle im Land.