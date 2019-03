Auch in der Gesundheitsbranche sieht man in der Digitalisierung großes Potenzial. Das Heidenheimer Unternehmen unter neuer Führung von Britta Fünfstück möchte dieses nutzen.

Die Zahlen des Geschäftsjahrs 2018 hat noch ihr Vorgänger Andreas Joehle zu verantworten, vorstellen durfte diese nun am Mittwoch bei der Bilanzpressekonferenz Britta Fünfstück, die seit 1. Januar 2019 amtierende Vorstandsvorsitzende der Paul Hartmann AG.

Das 200. Geschäftsjahr des in der Medizin- und Gesundheitsbranche tätigen Heidenheimer Unternehmens hat durchaus zwei Seiten. Der Umsatz ist zwar um 2,9 Prozent auf 2,12 Milliarden Euro gestiegen, gleichzeitig ist aber der Gewinn von 93,9 Millionen auf 83,8 Millionen Euro gesunken. Das ist ein Minus von 10,7 Prozent. Die von Finanzvorstand Stephan Schulz eröffnete Perspektive für das laufende Jahr geht sogar von einem weiteren Rückgang des Ebit aus. Statt 123,3 Millionen wie 2018 erwartet Schulz nur noch zwischen 102 und 112 Millionen Euro.

Dennoch ein gutes Jahr

Schulz sprach dennoch von einem erfolgreichen Jahr 2018 und verwies auf die exzellente Finanzsituation des Hauses, das keinerlei Bankschulden hat, dafür aber eine nochmals erhöhte Eigenkapitalquote von 61,6 Prozent und „viel Spielraum für Akquisitionen und Investitionen“. Auf 700 Millionen Euro taxierte Schulz die „Kriegskasse“, die man aber nur äußerst vorsichtig einsetzen werde. Neu an der Bilanzpressekonferenz: Erstmals war mit Kneipp ein Tochterunternehmen mit seinem Vorstandsvorsitzenden Alexander Schmidt vertreten, das gewöhnlich im Geschäftsbericht von Hartmann nur namenlos unter „Weitere Konzernaktivitäten“ rubriziert wird. „Damit Kneipp ein Gesicht bekommt“, meinte Fünfstück.

Tatsächlich ist aus der adoptierten und zeitweise eher ungeliebten Tochter geradezu ein Musterkind geworden. Acht bis zehn Prozent Umsatzwachstum meldet Schmidt und einen Umsatz von 150 Millionen Euro. Die unter dem Namen des Wasserkur-Pfarrers Sebastian Kneipp vermarkteten Produkte fügen sich mit neu designter Erscheinung perfekt in den Wellness-Trend. Ein neuer pflanzlicher Lippenbalsam ist binnen drei Monaten zum Kassenschlager geworden.

Hoher Preisdruck

Die Mutter Hartmann tut sich da schwerer. Allein der auf der Gesundheitsbranche lastende Preisdruck schmälert den Erlös laut Finanzvorstand Schulz jährlich um ein halbes Prozent. Dabei spricht der Markt eigentlich für das auf den europäischen Markt konzentrierte, aber grundsätzlich weltweit agierende Unternehmen. Eine älter werdende Bevölkerung zieht einen höher werdenden Bedarf an Gesundheitsleistungen nach sich. Eine Milliarde Euro wird heute bereits in Deutschland täglich für Gesundheit ausgegeben. „Wir spielen auf großen Märkten und alle wachsen“, konstatierte Fünfstück.

Künstliche Intelligenz

Auf vielerlei Weise versucht Hartmann beim Inkontinenzmanagement, bei der Wundversorgung und im Infektionsmanagement mehr Markt zu gewinnen. Leitgedanken sind dabei Innovation und Digitalisierung. Die Tatsache, dass die Marke Hartmann, die immer noch traditionell mit Pflaster und Verbandsstoffen konnotiert ist, mit künstlicher Intelligenz befasst ist, war, wie Fünfstück vermutet hatte, eine Überraschung. In Tschechien läuft ein klinischer Pilotversuch, bei dem es um die Früherkennung einer Sepsis geht. Bislang – 1000 Patienten wurden erfasst – sei zu erkennen, dass die elektronische Auslese mikrobiologischer Daten von Patienten schneller das Risiko einer Entzündung detektiert als das Fachpersonal. Innovation ist für Fünfstück auch, wenn etwa in der Wundversorgung die Produktpalette so vereinfacht werden kann, dass allein mit zwei Mitteln fast alle Wunden fachgerecht behandelt werden können. Das Einsparpotenzial reiche von 20 bis 100 Prozent. Und eine weitere Neuigkeit von der ersten Frau an der Spitze von Hartmann: Die Jahrhundertmarke Sterilium gibt es jetzt auch im Handel für Privatkunden. Garantiert wird eine Keimfreiheit von fast 100 Prozent.

Ein Auge auf Amerika

„Es muss passen“, beschrieb Finanzvorstand Schulz die Akquisitionsstrategie bei Hartmann. Den amerikanischen Markt hat man weiter im Fokus. Fünfstück denkt, dass im Bereich der Wundversorgung ein Einstieg möglich wird. Um Marktrelevanz zu erhalten, behalte man einen Zukauf im Auge.