Gabriella Schilk versetzte das Publikum im Heidenheimer Konzerthaus it ihrem Tanztheater in federleichte Stimmung.

„Federleicht“ lautete nicht nur das Motto der Veranstaltung, federleicht war auch tatsächlich, was Gabriella Schilk mit ihren Schülerinnen als Tanztheater im Konzerthaus auf die Bühne brachte. Ganz nebenbei befand man sich dabei, alles andere als oberflächlich, auch noch „Auf der Suche nach dem Wesentlichen“.

Mit Federn und Flügeln, Licht und Schatten zauberten die Tänzerinnen stimmungsvolle Bilder aufs Parkett, die tatsächlich überaus beflügelnd auf die rund 200 Zuschauer wirkten. Kunst zierte die Wände, Objekte und Blumen die Bühne und den Raum vor den Zuschauerreihen, immer wieder verschiedene große und kleine Lichteffekte wie die zauberhaften Schmetterlingsflügel durchzogen die Choreografien und die musikalische Begleitung kam nicht nur vom Band, sondern auch von Sängerin Elke Volz, die mit ihren eigenen Liedern und ihrer warmen Stimme nicht nur untermalte, sondern einen ganz eigenständigen Part in dem Programm hatte.

Erfrischende Atmosphäre

Die einzelnen Bestandteile schienen geradezu federleicht ineinanderzuschweben, wie füreinander gemacht und ohne dass auch nur irgendwo eine Übergangsstelle auszumachen gewesen wäre. Mühelos vermittelte sich so eine entspannende und erfrischende Atmosphäre auf das Publikum, das gewissermaßen in diese Bilder zu versinken schien. Teilweise war diese Wirkung so stark, dass sogar die einzelnen – und sicher sehr schweißtreibend erarbeiteten – Tanzschritte in den Hintergrund traten zugunsten des großen Ganzen, das einen wahren Augen- und Seelenschmaus darstellte.

Die einzelnen Sequenzen des Programms mit Titeln wie „Lebensfreude“, „Unendlichkeit“, „Aufbruch“ und „Klarheit“ umfassten eine Vielfalt an Tanzstilen und Tempi, die von den 41 Tänzerinnen im Alter von vier bis über 50 Jahren in den unterschiedlichsten Formationen graziös und gelassen ganz getreu dem Motto des Abends umgesetzt wurden.

Das Publikum erlebte so Anteile des zeitgenössischen Balletts, Modern Dance genauso wie orientalische Tänze. Freilich: Da konnten die älteren Tänzerinnen noch so akkurat und attraktiv tanzen, die allerkleinsten Tänzerinnen stahlen ihnen mühelos die Show: Es war zu drollig, welchen Eifer der Nachwuchs an den Tag legte und bei aller Konzentration immer mal wieder den Eltern und Großeltern zuwinkte.

Wilde Ursprünglichkeit

War der erste Teil mit seiner Leichtigkeit und den hellen Farben gewissermaßen der Tag, so gehörte der Teil nach der Pause der Nacht, der magischen Dunkelheit mit allen Möglichkeiten für wilde Ursprünglichkeit, die bereits durch Elke Volz mit ihrem nahezu indianisch anmutenden Lied eingeleitet wurde. Und obgleich die Tänze ungleich schneller und energischer wurden, so verloren sie doch nie die Leichtigkeit, die sich durch die ganzen rund zweieinhalb Stunden zog. „Die Welt wäre eine friedlichere, wenn sich alle Menschen künstlerisch betätigen würden“, hatte Gabriella Schilk zu Beginn des Abends gesagt. Nach diesem federleichten Erlebnis mag man das glauben.