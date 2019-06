Am Pfingstmontag, 10. Juni, findet ab 11.15 Uhr in der Pauluskirche die traditionelle Pfingstmatinée statt.

Heidenheim. Am Pfingstmontag, 10. Juni, findet ab 11.15 Uhr in der Pauluskirche die traditionelle Pfingstmatinée statt, diesmal mit festlichen Barockkantaten und Arien für Bass, Trompete und Orgel. Zu Gast ist (für den ausfallenden Steffen Barkawitz) der in Heidenheim gern gehörte Bariton Raimonds Spogis aus Karlsruhe.

Seit vielen Jahre konzertiert Spogis im norddeutschen Raum zusammen mit dem Hamburger Trompeter Hans-Jörg Packeiser, der auch in Heidenheim dabei sein wird. Dörte Maria Packeiser begleitet die beiden an der Rieger-Orgel. Zu Beginn erklingt die Pfingstkantate „Mein Gott, bereite mich“ von Johann Theodor Roemhildt. Johann Sebastian Bachs Arie „Wacht auf, wacht auf, ihr Adern und ihr Glieder“ aus der Kantate BWV 110 folgt in dem festlichen Pfingstprogramm. Auch in Bachs Arie „Ich gehe hin und komme wieder zu euch“ klingen Motive einer weiteren Pfingstkantate an.

Mit David Heinrich Garthoffs Kantate „Alleluja, ich danke dir aus meines Herzensgrunde“ erklingt zum ersten Mal das bekannte Lied „Nun lob, mein Seel, den Herren“, das dann in einer Choralbearbeitung nach der Kantate BWV 167 und nach einer Orgelbearbeitung von Sigfrid Karg-Elert zu Bachs Motette „Singet dem Herrn“ für Orgel solo erneut erklingen wird. Auch eine Orgelbearbeitung von Franz Liszt nach Bachs Kantate 21 nimmt das festliche Lob Gottes auf. Den Abschluss bildet die Kantate „Jauchzet dem Herrn, alle Welt“ von Georg Philipp Telemann. Der Eintritt ist frei.