Heidenheim / pm

Am Samstag, 25. August, veranstaltet der Ballonsportclub Heidenheim einen Tag der offenen Tür in seinem Vereinsheim an der Straße In den Seewiesen 55.

Los geht's um 15 Uhr. Unter anderem können sich die Besucher eine Ballonhülle von innen anschauen, und der Ballonsportclub erklärt die Technik des Ballonfahrens.

Zudem werden mehrere Modellballone aufsteigen. Bei passendem Wetter gibt es ab 21.30 Uhr ein Ballonglühen, und möglicherweise starten Heißluftballone.