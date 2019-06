Seit Ende April steht im Reisezentrum neben dem Bahn-Servicemitarbeiter ein Videoterminal. Fahrgäste haben nun die Wahl: Kaufen sie das Ticket bei Menschen hinter dem Schalter oder beim Menschen hinter dem Bildschirm?

Hell, modern, ausgeleuchtet und weiß: So sieht das neue Servicezentrum der Bahn im Heidenheimer Bahnhof seit zwei Monaten aus. Kaum durch die Glastür eingetreten, haben die Fahrgäste die Wahl: Links leuchtet ein weißer Kasten, doppelt so groß wie herkömmliche Fahrkartenautomaten: der Video-Schalter. Rechts lächelt ihnen ein Mitarbeiter der Bahn entgegen.

Echter Kontakt bevorzugt

„Da kaufe ich lieber hier“, meint eine Bahnkundin, und geht zum Herrn an den Schalter. Vergangenen Montagnachmittag entschieden sich auch alle anderen Ticketkäufer für den „echten“ Menschen. Und nahmen Wartezeiten in Kauf. Zur Frage, ob die neue Möglichkeit genutzt wird, meinte ein Fahrgast: „Das habe ich noch nie erlebt.“ Dabei hätte jemand, der sich für das Videoterminal entscheidet, eigentlich beides: Auf dem rechten Bildschirm sieht er, was der Mitarbeiter für ihn bucht, welche Optionen er hat und wie teuer die Fahrt wird. Auf der linken Seite sieht er einen Kopf in Originalgröße – nur eben auf einem Bildschirm. Bei der Einführung des neuen Automaten im April seien auch Berater der Bahn vor Ort in Heidenheim gewesen, um die Kunden in die Funktionen einzuführen, so ein Sprecher der Bahn.

Auch ohne Bahncard zu bedienen

Schon in acht Bundesländern ist der Service der Ticketbuchung per Videochat zu finden. In Heidenheim scheint sich das Videoterminal noch nicht durchzusetzen. Und das, obwohl ein großes Schild auf das neue Serviceangebot hinweist. Woran das liegen könnte? Eine Heidenheimerin meint: „Da kann man doch nur Tickets kaufen, wenn man eine Bahncard besitzt.“ Stimmt nicht. Der Selbstversuch zeigt: Auch ohne Bahncard können sich Fahrgäste am Terminal Fahrscheine buchen.

Ab nächster Woche können sich Fahrgäste auch zwischen 12.30 bis 13.30 Uhr beim Ticketkauf beraten lassen: Durch den Einbau von trennenden Glaselementen sei das Video-Reisezentrum auch während der Mittagspause am Schalter nutzbar, bestätigte ein Sprecher. Doch wie wird das neue Angebot angenommen? „Die Monate April und Mai zeigen eine gute Akzeptanz dieses zusätzlichen Angebotes“, so der Pressesprecher. An besagtem Nachmittag jedenfalls scheuten sich die meisten Heidenheimer Fahrgäste noch davor, das Terminal zu nutzen.