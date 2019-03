In der Versöhnungskirche im Mittelrain wird am Sonntag Bachs „Musikalisches Opfer“ gespielt.

Am kommenden Sonntag, 10. März, findet in der Versöhnungskirche in Heidenheim/Mittelrain um 19 Uhr ein Konzert der Heidenheimer Orgelstiftung mit Johann Sebastian Bachs „Musikalischem Opfer“ statt.

Andrea Trautnitz (Flöte), Mechthild Dieterich (Violine) und Dörte Maria Packeiser (Orgel) spielen die Bearbeitung des abendfüllenden Kammermusikwerkes von Helmut Bornefeld von 1975.

Sie ist damals zur Einweihung der Chororgel der Stadtkirche Schorndorf entstanden. Helmut Bornefeld schreibt über die Entstehung des Werkes: „Bachs Sohn Carl Philipp Emanuel war seit 1740 am Hofe Friedrichs des Großen in Potsdam als Kammercembalist angestellt. Da der König offensichtlich den Wunsch hatte, den berühmten Vater seines Musikmeisters kennenzulernen, kam Anfang Mai 1747 ein Besuch in Potsdam zustande.

Bach erbat sich vom König selbst eine Stegreifaufgabe und erhielt das berühmte Thema regium. Bach mochte den Eindruck gehabt haben, dem großartigen Thema des Königs nicht voll gerecht geworden zu sein, und so schrieb er nach seiner Rückkehr eine Folge von Fugen und Kanons sowie eine Triosonate über das Thema, ließ alles in Kupfer stechen, in braunes Leder mit Goldpressung binden und dem König mit einer untertänigen Widmung als „Musikalisches Opfer“ überreichen.“

Dass die Ricercare à 3 und à 6 für Orgel den Eingang und Schluss der Bearbeitung zu bilden haben, konnte kaum strittig sein, so Bornefeld. „Ebenso korrespondieren der Generalbasskanon und die Triosonate, wobei klar war, dass das Trio vor das Schlussricercar gestellt werden musste.

Die Kanons wurden ihrer Machart entsprechend aufgeteilt: die erste Gruppe bringt vier Stücke über das unveränderte Thema, die zweite vier Sätze über Varianten, beide getrennt durch die größere kanonische Triofuge. Diese Anordnung legt also die Schwerpunkte an den Schluss, ordnet aber die kanonischen ,Gedankenspiele' zu reizvoller Symmetrie.“

Die Heidenheimer Orgelstiftung ermöglicht dieses Bachkonzert. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden für die Orgelstiftung gebeten.