Unbekannte hebelten in einer Gaststätte an der Schmittenstraße eine Tür auf und knackten Automaten.

Wie die Polizei mitteilt drangen Unbekannte zwischen Sonntag und Mittwoch in eine Gaststätte an der Schmittenstraße ein. Die Diebe hebelten an dem Gebäude eine Tür auf und gelangten so in den Gastraum. Dort hatten sie drei Automaten im Visier, die sie aufhebelten. Sie erbeuteten Geld und flüchteten. Laut Polizei richteten die Unbekannten erheblichen Sachschaden an, wobei die Summe noch nicht bekannt ist. Die Polizei (Tel. 07321.322-0) ermittelt.