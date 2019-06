Das gemeinnützige Recherchezentrum Correctiv hat am Mittwochabend den Grimme Online Award für die Recherche "Wem gehört Hamburg?" bekommen.

Das gemeinnützige Recherchezentrum Correctiv hat am Mittwochabend den Grimme Online Award für die Recherche „Wem gehört Hamburg?“ bekommen. Zusammen mit dem Hamburger Abendblatt hat Correctiv Eigentumsdaten zu über 15 000 Wohnungen recherchiert. Mittlerweile wurde die Recherche auf fünf weitere Städte ausdehnt, dazu gehört auch das Projekt „Wem gehört Heidenheim?".

„Neben der Relevanz des Themas zeichnet das Projekt vor allem die interaktive Recherche über den extra eingerichteten Newsroom aus", so die Jury. „Wem gehört Hamburg?“ sei ein herausragendes Beispiel dafür, „wie Journalismus im Netz und unter Nutzung digitaler Tools seiner gesellschaftlichen Aufgabe und Verantwortung gerecht werden kann". Justus von Daniels, verantwortlicher Correctiv-Redakteur für das Projekt, freute sich nach der Preisverleihung: „Dieser Grimme Online Award geht auch an alle Bürger, die bei den Wem-gehört-Recherchen mitgemacht haben."

Mit dem Grimme Online Award werden seit 2001 vom Grimme-Institut qualitativ hochwertige Online-Angebote ausgezeichnet. Noch bekannter ist die Fernsehauszeichnung des Instituts, die schon seit 1964 jährlich vergeben wird. Die Recherche „Wem gehört . . .?" wurde von Correctiv in Kooperation mit Lokalredaktionen in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Heidenheim, Minden und Lüneburg organisiert. Weitere Städte sollen noch folgen. In Heidenheim wurde das Projekt im Februar 2019 gestartet. Die Daten aus dem Crowdnewsroom befinden sich momentan in der Auswertungsphase.