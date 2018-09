Heidenheim Ausstellung im Pressehaus: Grüße aus der Gegend

Heidenheim / Manfred F. Kubiak

„Bei uns“ lautet das Motto einer Schau der Heidenheimer Lichtbildner, die ab heute in der Fotogalerie des Pressehauses in Heidenheim neue Arbeiten präsentieren.

Zum Ende des vergangenen Jahres kamen sie mit Eis und Schnee und was einen sonst noch, selbst beim Zuschauen, das Gegenteil von Wärme empfinden ließ. Demzufolge konsequent „Kalte Jahreszeit“ hatten die Heidenheimer Lichtbildner ihre Ausstellung in der Fotogalerie des Heidenheimer Pressehauses übertitelt.

Heuer nun kommen sie bereits mit Beginn des Herbstes, allerdings hat die in der Olgastraße präsentierte Schau nicht unbedingt etwas mit dem Ende des wunderbar langen Sommers zu tun. Die zirka 35 Fotos spüren keineswegs einer bestimmten Jahreszeit nach, sondern sind diesmal eher geographisch gebunden. „Bei uns“ lautet das Motto. Und „Bei uns“ meint vorzugsweise den Landkreis Heidenheim, wenngleich auch mal schüchtern über die Grenze in Richtung Norden in den Ostalbkreis geblickt worden ist.

Keine Kalenderfotos

Und was gibt's zu sehen? „Analoge Fotografie mit digitalen Mitteln“, sagt Werner Radenbach. Womit schon einmal geklärt wäre, was es nicht zu sehen gibt. Studiofotografie etwa – und auch nichts, was, wenn man so will, am digitalen Reißbrett entstanden ist. Die Ausstellung will mit Absicht auch keine Nabelschau der Hauptsehenswürdigkeiten von Heidenheim und Umgebung sein. Also auch „keine Kalenderfotografie“, wie es Radenbach formuliert.

Also: Was gibt's zu sehen? Architektur, Natur mit Menschen, Tieren, Pflanzen. Solche Dinge. Und fotografiert, die meisten davon eigens für diese Ausstellung, wurden sie von zehn Mitgliedern der Heidenheimer Lichtbildner, von Alois Csefalvay, Werner Dietz, Gerd Keydell, Dirk Kohle, Kurt Kuhn, Rozina Kuhn-Dragomir, Detlef Nerstheimer, Martin Neuner, Werner Radenbach und Regina Riedel. Man könnte das auch mit Fug und Recht eine Vollversammlung der Lichtbildner nennen, denn diese zehn Mitglieder sind alle, die der traditionsreiche Verein von 1931 hat. Weshalb Werner Radenbach „Nachwuchsprobleme“ denn auch gar nicht verhehlen möchte.

Von Einsamkeit muss man dennoch nicht sprechen. Und Freundschaften werden lebendig gepflegt. Zum Beispiel die zur Fotoabteilung des ESV St. Pölten, den mit der Kamera als Sportgerät hantierenden Mitgliedern des Eisenbahnersportvereins der österreichischen Partnerstadt Heidenheims. Mit denen zusammen werden die Lichtbildner von Ende Oktober an im St. Pöltener Rathaus die Gemeinschaftsausstellung „Verbindungen“ präsentieren.