Heidenheim Ausgesetzte Frau entscheidet selbst über Rückkehr

Heidenheim / Karin Fuchs

Ein Mann sperrt seine Frau samt Kleinkind aus. Welche Konsequenzen hat ein solches Verhalten?

Draußen herrschen Minusgrade, es ist kalt und finster. Bei solchen unwirtlichen Bedingungen setzt ein Mann seine Frau samt zweijährigem Kleinkind vor die Tür. Vorausgegangen war ein Streit. Der Mann war erzürnt, weil sich seine Frau beim vorherigen gemeinsamen Feiern in der Stadt mit anderen Männern unterhalten hatte. So beschreibt die Polizei den Fall, an die sich die Frau in ihrer Not gewandt hatte.

Für solche Notfälle wie dem von Sonntagnacht steht in Heidenheim das Frauen- und Kinderschutzhaus der Diakonie bereit, das auch nachts einen Bereitschaftsdienst hat. Selbst wenn alle Plätze belegt seien, würden keine Frauen aus dem Landkreis abgewiesen, versichert Diakonie-Chef Frank Rosenkranz. Er erinnert sich an einen ähnlichen Fall im vorigen Jahr. Damals allerdings ging dem Rauswurf aus der ehelichen Wohnung noch Gewalt voraus, sodass die Frau frierend und blutend allein auf der Straße gestanden sei. Das Kind sei später ins Frauenhaus nachgeholt worden.

Strafrechtlich schwierige Bewertung

Welche Konsequenzen kann das Verhalten für den Mann haben? Ob die Frau Strafanzeige stellt, sei ihr selbst überlassen, so Rosenkranz. Meist jedoch sähen die Frauen davon ab, oder zögen die Anzeige später wieder zurück. Vonseiten der Polizei heißt es, dass noch ermittelt werde, doch ob der Fall strafrechtlich relevant ist, sei nicht sicher. Ein Anwalt meint auf Nachfrage, dass die Bewertung schwierig sei, eventuell komme Nötigung in Frage.

Zivilrechtlich sieht es ganz anders aus: „Die Frau ist schnell wieder in der Wohnung drin“, ist sich eine Heidenheim Fachanwältin sicher. Noch am gleichen Tag könne ein Gericht auf Antrag eines Anwalts einen Beschluss formulieren., Demzufolge müsse der Mann die Frau wieder in die Wohnung lassen. Tut er es nicht, könnte dieser Beschluss auch vollstreckt werden. Die Frau dürfe in die Wohnung, dabei sei es egal, ob ihr diese selbst gehört. „Letztendlich muss jedoch die Frau selbst entscheiden, ob sie zurück will oder lieber eigene Wege geht.“