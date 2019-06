Hohe Berggipfel und Sehenswürdigkeiten sahen die Teilnehmer einer Kultur- und Wanderfahrt des Schwäbischen Albverein Schnaitheim/Großkuchen nach Südtirol.

Die Kultur- und Wanderfahrt des Schwäbischen Albverein Schnaitheim/Großkuchen führte die fast vierzig-köpfige Truppe sechs Tage nach Südtirol. Quartier bezog man in Natz-Schabs auf einem Apfel-Hochplateau bei Brixen. Die Albvereinler besuchten Kloster Neustift, ließen sich bei einer Stadtführung zu Brixens Sehenswürdigkeiten führen und gingen durch die Gärten Trauttmannsdorff in Meran. Anschließend schwebten einige mit dem Sessellift über die Weinberge hinweg nach Dorf Tirol. Alternativ stieg ein Teil der Gruppe auf dem Tappeiner Weg hinauf. Bei einer Dolomitenfahrt zwischen Bruneck und Toblach bestaunte man den Prager Wildsee weiter über den Misurinasee und immer wieder tauchten die schönsten Dolomitengipfeln auf. Hoch auf der Seiser genossen die Ausflügler die Aussicht auf den Lang- und Plattkofel sowie den Schlern. Auf der Heimfahrt wurde in Innsbruck die Glockengießerei Grassmayr besichtigt. Dort wurde vor zwei Jahren die Größte Glocke der Welt gegossen. Die 28 Tonnen schwere „Friedensglocke“ läutet in Rumänien für den Frieden auf der Welt. Mit einem kurzen Stopp am Achensee wurde die Reise beendet.