Die Stadt Heidenheim wollte das Bewegungsmuster von Passanten anhand anonymer Handy-Daten testen. Doch die Testphase ist an technischen Problemen gescheitert.

Große Erwartungen hat man auf Seiten der Stadtverwaltung bezüglich des „Smart-City“-Projekts, das im vergangenen Jahr angestoßen wurde. Doch diese Erwartungen wurden nur zum Teil erfüllt.

Für die Stadt Heidenheim war es einer Pressemitteilung zufolge den Versuch wert, in vier ausgewählten Anwendungsbereichen die Idee der „Smart-City“ in der Praxis zu testen. Nach Abschluss der Testphase ist das Ergebnis durchwachsen.

Deutlich unter den Erwartungen blieb der Versuch, Passantenströme und Personenansammlungen zu messen. Um an jene anonyme Datenspuren zu gelangen, welche Smartphones in einem W-Lan hinterlassen, musste das vorhandene Netz der W-Lan-Sender in der Innenstadt technisch auf den aktuellen Stand gebracht werden.

Für die Dauer des Tests wurde der Stadt die technische Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Zu vergleichbaren Kosten des Rückbaus auf den ursprünglichen Zustand konnte die Stadt diese Geräte nun kaufen, sodass das W-Lan in der Innenstadt für einige weitere Jahre störungsfrei funktionieren wird.

Smarte Technologien im eigenen Wohnumfeld, bei der Teilnahme am Individualverkehr und am Öffentlichen Personen-Verkehr, bei Dienstleistungen, in der Unterhaltungsindustrie oder beim Einkaufen durchdringen das Alltagsleben immer stärker. Schon allein deshalb wird die Stadt Heidenheim der Mitteilung zufolge an dem Thema dranbleiben.

Wo kommen die Passanten her, wo wollen sie hin?

Wo bewegen sich in der Heidenheimer Innenstadt die Fußgänger? Wo kommen sie her, wo wollen sie hin, wo verweilen sie? Um den öffentlichen Raum für Fußgänger, aber auch für Radler und Autofahrer besser aufeinander abzustimmen, wurden Tests mit den anonymisierten Daten gemacht, die entstehen, wenn Smartphones nach einem W-Lan suchen. An der Auswertung dieser Daten waren auch die Einzelhändler der Fußgängerzone interessiert.

Der Test brachte jedoch keine verwertbaren Ergebnisse. Das lag unter anderem daran, dass es die Betriebssysteme nicht zulassen, der Datenspur eines Mobilgeräts über mehrere W-Lan-Sender hinweg zu folgen. Aus diesen Gründen eignet sich das Verfahren auch nicht, um festzustellen, ob zu nächtlicher Stunde Smartphones in Schulhöfen oder in der Ludwig-Lang-Straße gezählt werden, woraus man hätte schließen können, ob und wann sich an solchen Plätzen Personen aufhalten.

Rund 35 000 Euro hätte die Stadt die Teilnahme an dem viermonatigen Modellversuch gekostet. Da der wesentliche Bestandteil, die Ermittlung der Verkehrsströme, nicht funktioniert hat, habe man sich OB Bernhard Ilg zufolge mit dem Anbieter darauf geeinigt, nur die Hälfte dieses Betrags zu zahlen.

Die Messung der Füllstände in Abfallbehältern und die Übermittlung dieser Daten hat funktioniert. Um die Stadt sauber zu halten und gleichzeitig unnötige Fahrten der Städtischen Betriebe zur Leerung der Abfallbehälter zu vermeiden, gibt es auf dem Markt inzwischen eine ganze Reihe von Techniken und Verfahren. Die Stadtverwaltung beobachtet diese Entwicklung und wird von sich aus aktiv, wenn Lösungen angeboten werden, um den im öffentlichen Raum anfallenden Müll so wirtschaftlich wie möglich einzusammeln und zu entsorgen. pm

