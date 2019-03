Noch hat jede Kommune im Landkreis einen eigenen Gutachterausschuss, der den Wert von Flächen ermittelt. Künftig sollen alle bei der Stadt Heidenheim zusammengefasst werden.

Wieviel ist ein Grundstück auf den Heidenheimer Reutenen wert, wie viel in der Innenstadt? Was kostet ein Haus in Steinheim, in Königsbronn, eine Eigentumswohnung in Niederstotzingen? Um dies zu ermitteln, hat jede Gemeinde einen Gutachterausschuss und eine dazugehörige Geschäftsstelle. Der Ausschuss ist zusammengesetzt aus Mitgliedern der Gemeinderäte, der Verwaltungen und aus Markt-Sachverständigen.

Ihre Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, Daten von Grundstücks- und Immobilienverkäufen, die sie vom Notariat erhalten, aufzuarbeiten und daraus Karten für den Bodenrichtwert zu erstellen. Diese Karten haben statistischen Wert und können einen Überblick über die verschiedenen Preissegmente für Grundstücke und Immobilien geben – sie sind allerdings in keiner Weise bindend. Denn den Preis bestimmt der Markt.

In Baden-Württemberg hat jede Kommune einen eigenen Gutachterausschuss. Insgesamt gibt es hier mehr als 900 solcher Gremien. Bundesweit sind die Regelungen unterschiedlich, sodass es in ganz Deutschland 1380 Ausschüsse gibt, Sachsen-Anhalt beispielsweise hat nur einen. Im Landkreis Heidenheim gibt es derzeit elf.

Die Problematik an der Struktur im Land ist, dass die Gemeinden teils ihrer gesetzeskonformen Aufgabenerfüllung nicht nachkommen können, weil es sehr wenige Kauffälle gibt und deshalb keine statistische Auswertung möglich ist. Gibt es in Heidenheim durchschnittlich 602 Kaufverträge jährlich zu bewerten, so sind es in Hermaringen nur 27, in Giengen 233 und in Königsbronn 94. Im ganzen Landkreis waren es im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2017 insgesamt 1850 Kaufverträge. Die Gutachterausschüsse führen jedoch nicht nur eine Statistik, sondern stellen auch Gutachten über den Verkehrswert von Immobilien und Gebäuden. In Summe waren das im Kreis im Schnitt 120 pro Jahr, davon allein 39 in Heidenheim.

Um die Arbeit effizienter zu machen haben sich die Bürgermeister im Kreis bei einer Dienstbesprechung darauf verständigt, einen gemeinsamen Ausschuss für alle Gemeinden zu bilden, angesiedelt in Heidenheim. Die Kommunen bleiben jedoch trotzdem vertreten, indem ihre Gemeinderäte Mitglieder in den gemeinsamen Gutachterausschuss entsenden, dem der bisherige Vorsitzende des Heidenheimer Gremiums vorsitzen wird.

Die Bürgermeister und Oberbürgermeister haben sich darauf verständigt, dass der Gutachterausschuss künftig aus insgesamt 46 Mitgliedern bestehen wird. Acht kommen aus Heidenheim, fünf aus Giengen, jeweils vier aus Herbrechtingen, Gerstetten, Steinheim, Königsbronn, Nattheim und Sontheim/Brenz, sowie jeweils drei aus Niederstotzingen, Dischingen und Hermaringen.

Möglich ist diese Zusammenlegung durch die Novellierung der Gutachterausschussverordnung des Landes. Die lässt jetzt mehr interkommunale Zusammenarbeit zu, doch müssen die Ausschüsse und Geschäftsstellen weiter bei einer Kommune liegen, der Landkreis kann die Aufgabe nicht übernehmen.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erläuterte der Vorsitzende des städtischen Gutachterausschusses, Herbert Kneule, dass der strukturelle Umbau auch dazu führt, dass einheitliche Lageklassen für Wohnen und Gewerbe definiert werden, vor allen Dingen aber, dass eine gebündelte und einheitliche Datenabgabe an die Statistiker gewährleistet ist.

Die Kosten für den zentralen Ausschuss und die Geschäftsstelle sollen einheitlich verrechnet werden. Derzeit steht ein Entgelt zwischen einem Euro und 3,50 Euro pro Einwohner einer Kommune zur Debatte.

Nachdem der Heidenheimer Gemeinderat der Gründung eines gebündelten Gutachterausschusses zugestimmt hat, ist der Weg frei zu weiteren Abstimmungen mit den Kommunen im Kreis. Ziel ist, dass der gemeinsame Ausschuss im Januar 2020 seine Arbeit aufnimmt.