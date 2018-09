Heidenheim Aufsichtsrat stimmt Servicegesellschaft für Klinik zu

Heidenheim / Silja Kummer

Das Klinikum soll pflegeferne Dienstleistungen auslagern und künftig schlechter bezahlen.

Der Aufsichtsrat der Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH hat am Mittwoch laut einer Pressemitteilung des Landratsamts „nahezu einstimmig einen positiven Empfehlungsbeschluss für die Gründung einer Service-Gesellschaft getroffen.“ Hintergrund ist, dass Leistungen wie Küche, Wäscherei, Reinigung und Logistikdienstleistungen in eine 100-prozentige Tochtergesellschaft ausgelagert werden sollen. In dieser Gesellschaft wird den Angestellten dann nicht mehr der im öffentlichen Dienst gültige Tarif, sondern die branchenüblichen Löhne bezahlt.

Entscheidung fällt öffentlich

Die endgültige Entscheidung liegt nun bei der Gesellschafterversammlung. Für diese wird der Kreistag am Mittwoch, 26. September um 16 Uhr in öffentlicher Sitzung einen Weisungsbeschluss fassen. Dies ist notwendig, weil das Regierungspräsidium als vorgesetzte Behörde der Gründung einer neuen Gesellschaft zustimmen muss. Dafür ist als Basis eine Entscheidung des Kreistags nötig.

Zum Jahresende soll der Gesellschaftervertrag des Klinikums dahingehend geändert werden, dass künftig immer Weisungsbeschlüsse des Kreistags nötig seien sollen. Davon erwartet sich Kreiskämmerer Roland Fuchs mehr Transparenz. Momentan tagen sowohl der Aufsichtsrat als auch die Gesellschafterversammlung nichtöffentlich.