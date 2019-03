Im März ist die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis weiter gesunken, wenn auch nur leicht. Die Quote liegt unverändert bei 3,7 Prozent.

Ende März sind im Bezirk der Agentur für Arbeit (Kreis Heidenheim und Ostalbkreis) 7484 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das sind 156 weniger als im Februar und 309 weniger als vor einem Jahr. Die meisten Arbeitslosen sind mit 2665 in Heidenheim registriert (Februar: 2667). In Schwäbisch Gmünd sind es 2461 (2547), in Aalen 1533 (1573), in Ellwangen 436 (460), in Bopfingen 389 (393).

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die seit mehr als einem Jahr ohne Beschäftigung sind, ging von 2023 auf 1984 zurück. Das entspricht einer Quote von 26,5 Prozent. Die Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, sank in der Region von 3,1 auf 3,0 Prozent. In Schwäbisch Gmünd gab sie von 3,4 auf 3,3, in Bopfingen von 2,7 auf 2,6, in Ellwangen von 1,9 auf 1,8 Prozent nach. Unverändert blieb sie in Heidenheim mit 3,7 und in Aalen mit 2,5 Prozent.

Geringfügiger Rückgang

Die Statistik weist aktuell für den Kreis Heidenheim bei einem Rückgang um gerade einmal zwei Arbeitslose eine geringere Verbesserung aus als für den Ostalbkreis (minus 154). Der Vergleich zum März des Vorjahres ergibt allerdings ein anderes Bild: Seither sind in Heidenheim 249 Personen weniger von Arbeitslosigkeit betroffen, im Ostalbkreis nur 60.

Das Geschehen auf dem Arbeitsmarkt war erneut von einer großen Dynamik geprägt. 2362 Personen wurden neu als arbeitslos registriert, während gleichzeitig 2529 als Abgänge vermerkt wurden. Von diesen gelang es 841, in die Erwerbstätigkeit zu wechseln.

Die Zahl der neu zur Besetzung gemeldeten Stellen ist mit 1398 geringer als im Februar (1812), sie liegt jedoch rund zehn Prozent über dem Vorjahreswert.

Schere geht weiter auseinander

Laut Elmar Zillert, dem Chef der auch für Heidenheim zuständigen Arbeitsagentur in Aalen, setzt sich auf dem Ausbildungsmarkt eine seit Längerem zu beobachtende Entwicklung fort: Die Schere zwischen verfügbaren Ausbildungsstellen und Bewerbern geht weiter auseinander. So haben sich seit Beginn des Berichtsjahres am 1. Oktober 2018 2267 Jugendliche bei der Berufsberatung gemeldet – 124 (5,2 Prozent) weniger als im Vergleich zum Vorjahr. Im gleichen Zeitraum wurden der Arbeitsagentur 3806 freie Ausbildungsstellen gemeldet, was einem Zuwachs von zehn Prozent entspricht. Aktuell sind noch mehr als 2000 dieser Plätze unbesetzt. „Das bedeutet für alle Jugendlichen, die sich für eine Lehrstelle interessieren“, so Zillert, „beste Chancen auf den beruflichen Einstieg.“