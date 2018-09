Heidenheim Im Kunstmuseum entsteht eine riesige Unterwasserwelt

Heidenheim / Joelle Reimer

Unterhalb des Kunstmuseums bietet der „Kiku“-Verein regelmäßig Kinderkurse an. Aktuell wird die Ausstellung „Unterwasserwelt“ zum 30-jährigen Bestehen des Museums vorbereitet.

Containerschiffe, die sich zwischen Fischen und Schlingpflanzen ihren Weg bahnen, Haie, Meeresungeheuer – und am Rand eine alte Hafenspelunke: Das, was derzeit im Keller des Kunstmuseums entsteht, wird sich im Herbst 2019 zu einer riesigen Unterwasserwelt im großen Ausstellungsraum zusammensetzen.

Dem einen oder anderen jungen Künstler mag es zwar schwer fallen, seine Kreation vorerst im Kunstmuseum zu lassen; schließlich sind die Teilnehmer der „Kinder und Kunst“-Kurse es doch eigentlich gewohnt, dass sie all ihre Werke mit nach Hause nehmen dürfen. Doch das Warten lohnt sich, verspricht Johanna Bauer, Geschäftsführerin des Vereins „Kinder und Kunst“ (Kiku): „Zum 30-jährigen Bestehen des Kunstmuseums und zum 35-jährigen Bestehens von ,Kiku‘ haben wir mit der Unterwasserwelt-Ausstellung im August 2019 etwas ganz Besonderes geplant“, sagt sie.

Zu viel soll vorab noch nicht verraten werden, doch allein ein Blick auf das anstehende „Kiku“-Kursprogramm lässt erahnen, wie umfangreich die Vorbereitungen auf die Jubiläums-Ausstellung sind. „Vieles machen tatsächlich die Kinder selbst. Wir Dozenten bzw. die anderen Mitglieder des Vereins ergänzen dann“, sagt Johanna Senoner Nusser, zuständig für die Kursplanung, welche sich ganz der Unterwasserwelt widmet.

So gibt es beispielsweise einen Workshop mit dem Titel „Schlingpflanzen und Meer“ für Fünf- bis Siebenjährige, in dem sie mit Acrylfarbe, Tusche und Buntstiften experimentieren können, oder den Kurs „1001 Farbe“, in dem verschiedene Unterwasser-Objekte für die Tauchfahrt im Museum gefertigt werden.

„Wichtig ist uns, nicht nur malerische und zeichnerische Fähigkeiten zu fördern, sondern auch handwerkliche Begabungen“, sagt Bauer und spielt neben dem Kurs „Grün:Lila:Orange 2“, in dem große Schiffe gebaut werden, auch auf die Ton-, die Druckwerkstatt oder das Papierschöpfen an.

Kooperationen mit Schulen

Im kommenden Halbjahr sind es 18 „Kiku“-Kurse und sieben Künstler, die als Dozenten hierfür tätig werden. „Eigentlich sind es oft seit Jahren dieselben. Schließlich will und kann nicht jeder Künstler auch Kunst vermitteln“, so Bauer. Und genau das steht bei „Kinder und Kunst“ seit fast 35 Jahren im Mittelpunkt: die ästhetische Bildung junger Leute, die kreative Förderung, der erste Kontakt zur Kunst.

Erreicht werden soll das alles auch mit Hilfe des zweiten Standbeins von „Kiku“: der Museumspädagogik. Hierbei werden Schul- und Kindergartenklassen eingeladen und nach einer 30-minütigen Führung gibt es einen einstündigen Workshop, der sich auf die aktuelle Ausstellung bezieht. „Für die Heidenheimer Einrichtungen ist das kostenlos, weil uns die Stadt finanziell unterstützt“, sagt Bauer.

Kunstunterricht muss in den Stundenplan passen

Das dritte Standbein richtet sich auch an Schulen, allerdings gerade umgekehrt: Nicht die Schüler kommen ins Kunstmuseum, sondern die Dozenten in die Schulen. „Wir sind im Landesverband der Jugendkunstschulen und kooperieren mit verschiedenen Einrichtungen. Hierfür bekommen wir Fördermittel vom Land“, sagt Senoner Nusser.

Ganz einfach sei dies nicht, denn der zusätzliche Kunstunterricht müsse erst einmal im Stundenplan untergebracht werden. Weil die Kinder aufgrund der Ganztagesschulen immer öfter keine Zeit mehr für andere Beschäftigungen hätten, würden die Schulkooperationen hier eine gute Möglichkeit bieten – „und es gibt auch Schulen, an denen es sonst gar keinen Kunstunterricht gäbe. Die freuen sich natürlich über das Angebot.“

Ansonsten bietet der Verein noch die offenen Museumswerkstätten für Familien an – die Teilnehmer lassen sich dabei von den laufenden Ausstellungen inspirieren und arbeiten hinterher an eigenen Werken. Der nächste Kurs mit dem Titel „Alles was leuchtet“ beschäftigt sich beispielsweise mit der Ausstellung von Günther Reger, die ab 20. Oktober im kleinen Wechselausstellungssaal zu sehen sein wird – anschließend an den Ausstellungsbesuch untersuchen die Teilnehmer Stoffe und Farben, die unter UV-Licht leuchten.