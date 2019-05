Heidenheim beteiligt sich auch in diesem Jahr an dem europaweiten Wettbewerb, der zum dauerhaften Umstieg aufs Rad bewegen soll.

Die Premiere war verheißungsvoll: 567 Personen meldeten sich spontan an, als die Stadtverwaltung, das Landratsamt und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) im vergangenen Jahr dazu aufriefen, zugunsten der Gesundheit und des Klimas drei Wochen lang statt des Autos das Fahrrad zu nutzen. Und am besten darüber hinaus. Vielleicht sogar ständig, denn erklärtes Ziel war es von vornherein, dem Klima möglichst viel CO 2 zu ersparen und selbst rasch besser bei Puste zu sein.

Beides gelang mit Bravour, wie die nackten Zahlen belegen: Exakt 144 729 Kilometer legten die Heidenheimer im Sattel zurück, das entspricht in etwa drei Erdumrundungen. Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken zeichnete Heidenheim dafür als besten „Newcomer“ in der Kategorie „Fahrradaktivste Kommune“ aus. Die 3820 Kilometer, die Stadträte beisteuerten, brachten der Stadt außerdem den Titel „Fahrradaktivstes Kommunalparlament“ ein.

Start am 22. Juni

Ansporn genug, heuer nochmals einen draufzusetzen, und die Zeichen stehen in der Tat gut: Bis gestern Vormittag hatten sich bereits 104 Teilnehmer in die Starterliste eingetragen, verteilt auf 22 Teams. Und das, obwohl das Stadtradeln erst am 22. Juni beginnt und bis zum 12. Juli dauert.

16 Teilnehmer und 27 Teams sind’s bislang seitens des Landkreises, der ebenfalls mit von der Partie ist. Vorteil laut Johannes Metzger, dem Vorsitzenden des ADFC-Kreisverbands: „Jetzt können sich auch die Radler aus den verschiedenen Kreisgemeinden anmelden, die sich bisher nicht sicher waren, ob sie für die Stadt Heidenheim antreten dürfen.“

Zwei Wertungen

Die Neuerung bringt auch mit sich, dass die Stadt in zwei verschiedenen Wertungen auftaucht – zum einen als eigenständige Kommune, zum anderen als Bestandteil des Landkreises. Wie gehabt, genügt aber eine einmalige Anmeldung unter stadtradeln.de, wo sich auch die detaillierten Teilnahmebedingungen finden.

„Ich hoffe, dass wir die Marke von 1000 Teilnehmern knacken“, sagt Metzger und verweist auf die unlängst vorgestellten Ergebnisse des Fahrradklima-Tests, die unter anderem auf das Stadtradeln zurückzuführen seien und Heidenheim ganz ordentlich dastehen ließen. Optimistisch zeigt sich auch Ralf Käpplinger, der Fahrradbeauftragte der Stadtverwaltung: Der Wettbewerb habe sich schnell zu einem Selbstläufer entwickelt, der Vertreter von Vereinen, Firmen, Parteien und Ortsteilen zusammenbringe und damit auch einen wichtigen sozialen Aspekt bediene.

Schulen sind dabei

Nicht zu vergessen die Schulen, die Käpplinger frühzeitig informiert hat, damit das Stadtradeln im Schatten der Pfingstferien Mitte Juni nicht in Vergessenheit gerät. Für die Schulen wird diesmal ein gesonderter Preis vergeben. Erfreut zeigt sich Metzger auch darüber, dass aus Reihen der Fridays-for-Future-Bewegung bereits einige Anmeldungen eingegangen sind; gleichermaßen als Beleg für die Bereitschaft, die bei den Demonstrationen erhobenen Forderungen durch eigenes praktisches Verhalten zu untermauern.

„Das Fahrrad ist das effizienteste personalisierte Fortbewegungsmittel“, sagt Kevin Jehle, Klimamanager im Landratsamt. In die Wertung gehen angesichts ihres geringen Energie- und Platzverbrauchs allerdings auch Pedelecs ein.

App zur Dokumentation

Die Teilnehmer können die zurückgelegten Kilometer auf unterschiedliche Art und Weise dokumentieren: auf einem Erfassungsbogen, der anschließend den Team-Kapitänen zugeleitet wird, im Online-Radelkalender und mit der Stadtradeln-App. Sie erfasst die zurückgelegte Strecke per GPS, schreibt sie dem jeweiligen Team gut und bietet eine Ergebnis-Präsentation. Eine Möglichkeit zum Download der App gibt es ebenfalls auf der Stadtradeln-Homepage.