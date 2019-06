Bei Grabungen auf einem leeren Grundstück in der Ploucquetstraße konnten die Fachleute Erkenntnisse über die Besiedlung Heidenheims zur Römerzeit gewinnen

Wann immer in Heidenheim etwas abgerissen wird und an dieser Stelle neu gebaut werden soll, treten die Archäologen auf den Plan. Denn vor allen Dingen in der Innenstadt ist der Boden sehr geschichtsträchtig. Schon die Römer scheinen zu schätzen gewusst zu haben, dass es sich an der Brenz recht gut leben lässt. Denn die Spuren, die sie im Bereich der heutigen Innenstadt hinterlassen haben, zeigen deutlich, dass hier nicht nur ein großes Kastell einer berittenen Elitetruppe stand, sondern dass es auch eine nicht gerade kleine zivile Siedlung südlich der Kaserne gab.

Fundamente zerstören Spuren

Spannend sind für die Archäologen vor allen Dingen jene Stellen, die nicht überbaut sind oder waren. Denn wenn Gebäude unterkellert sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich Spuren längst vergangener Besiedlung nicht erhalten haben oder beim Bau von Fundamenten zerstört wurden.

Nach dem Abriss zweier Gebäude in der Ploucquetstraße rückten also auch wieder die Fachleute an und versuchten, einen Teil der Geschichte Heidenheims zu rekonstruieren. Zehn Jahre ist es her, dass auf der gegenüberliegenden Straßenseite, dort wo heute die Neubebauung steht, ebenfalls archäologische Grabungen stattfanden.

Aquileia war größer als erwartet

Damals, in den Jahren 2009 und 2010, kamen bei den Untersuchungen interessante Neuigkeiten ans Licht. Es stellte sich heraus, dass die zivile Siedlung Aquileia, wie Heidenheim vor rund 2000 Jahren hieß, deutlich größer war, als bis dahin angenommen – und damit auch erheblich bedeutender. Im untersuchten Bereich nämlich fanden sich nicht nur die üblichen menschlichen Hinterlassenschaften wie Scherben und Tierknochen, sondern auch Hinweise auf eine zu römischer Zeit genutzte Straße. Die verlief parallel zur schon bekannten Römerstraße, die im Verlauf der heutigen Brenzstraße lag. Die weitere Straße ist ein deutliches Indiz dafür, dass der nördliche Teil des heutigen Ploucquet-Areals zu römischer Zeit besiedelt war, da die Römer in ihren Siedlungen Straßen im Schachbrettmuster anlegten.

Ohnehin sind für die Archäologen die im Boden übrig gebliebenen Spuren, die sogenannten Befunde, fast wichtiger als Scherben, Waffen und Knochen, die als Funde bezeichnet werden. Anhand von Mauerresten oder Verfärbungen im Erdboden nämlich lässt sich die Art der Besiedlung recht gut rekonstruieren.

Pfostengruben entdeckt

Auch bei den jüngsten Grabungen, die am 14. Juni abgeschlossen wurden, machten die Archäologen einige Entdeckungen. Wie Helmut Borst, Prokurist bei der Essinger Wohnbau, erklärt, hätten die Untersuchungen neue Erkenntnisse über die Siedlungsgeschichte Heidenheims erbracht. In einem Schreiben des Landesdenkmalamts heißt es, dass neben Pfostengruben von Holzgebäuden auch Zaungräbchen und Siedlungsgruben entdeckt worden sind.

Vieles aus der Römerzeit

Der Großteil der Funde und Befunde kann dem Denkmalamt zufolge in die Zeit um 160 n. Chr. datiert werden, als die Römer hier siedelten. Ein Teil der Spuren ist jedoch deutlich älter. Er wird in der Hallstattzeit verortet, ist also frühkeltischen Ursprungs und stammt aus der Zeit zwischen 800 und 450 v. Chr.

Doch was passiert mit all diesen Erkenntnissen? Die Funde werden in den kommenden Wochen gereinigt, dokumentiert und dann archiviert. Die Befunde im Boden wurden kartiert und dokumentiert. Denn von ihnen wird nach der Neubebauung nichts mehr übrig sein. Doch allein die Tatsache, dass sie gesichert werden konnten, trägt dazu bei, dass die Stadtgeschichte ein kleines bisschen reicher geworden ist.