Mehrere Vorfälle beunruhigen derzeit die Menschen im Mergelstetter Wohngebiet Reutenen.

Üblicherweise warnt die Polizei zu Beginn der dunklen Jahreszeit vor Einbrechern, die im Schutz der früh einsetzenden Dämmerung Wohnhäuser heimsuchen. Umso bemerkenswerter, dass sich viele der knapp 3700 Bewohner der Reutenen gerade jetzt, da die Tage immer länger werden, zu besonderer Aufmerksamkeit veranlasst fühlen.

Anlass für die vielen Gesprächen zwischen Nachbarn zu entnehmende Verunsicherung ist das aufsehenerregende Geschehen in der vergangenen Woche. Am Himmelfahrtstag erlebte zunächst der 21-jährige Bewohner eines Hauses an der Heilbronner Straße eine unliebsame Überraschung. Als er gegen 2.30 Uhr nach Hause kam, stellte er fest, dass ein Unbekannter die Terrassentür aufgebrochen, Zimmer durchwühlt und neben einem Fenster bereits Wertsachen in einer Sporttasche deponiert hatte. Von dem Wohnungsinhaber gestört, flüchtete er allerdings ohne Beute.

Laptop gestohlen

Zwischen 9.45 und 11.30 Uhr bekam dann ein Haus am Marbacher Weg ungebetenen Besuch. Eine bislang ebenfalls unbekannte Person brach eine Tür auf, durchsuchte mehrere Räume und verschwand mit einem Laptop.

Aus dem Schlaf gerissen wurden schließlich viele, als in der Nacht vom 1. auf dem 2. Juni ein Polizeihubschrauber mit eingeschaltetem Suchscheinwerfer über dem Wohngebiet stand. Zuvor hatte sich an der Reutlinger Straße ein dunkel gekleideter Mann mit einem Brecheisen an einem Hauseingang zu schaffen gemacht. Ein Bewohner erwachte aufgrund der Geräusche, schloss die Haustür ab und alarmierte über Notruf die Polizei. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter entkommen.

In allen drei Fällen läuft die Auswertung der von der Polizei gesicherten Spuren. Deshalb ließen sich „noch keine Rückschlüsse ziehen, ob die Einbrüche auf das Konto von einem oder verschiedenen Tätern gehen“, teilte ein Sprecher des Ulmer Polizeipräsidiums auf Anfrage mit. Ungeachtet dessen hat die Polizei ihre Streifentätigkeit auf den Reutenen verstärkt.

Wald bietet Fluchtmöglichkeiten

Die wenig zentrale Lage am Waldrand bietet nach Einschätzung des Sprechers „potenziellen Einbrechern mehr Möglichkeiten, unerkannt zu flüchten, als etwa im Stadtzentrum“. In der Vergangenheit hatte es bereits mehrfach eine Häufung von Einbrüchen gegeben: Zum einen um die Jahrtausendwende, zum anderen im Herbst 2007, als Kriminelle insbesondere Wohnhäuser entlang des Stuttgarter Rings im Visier hatten.

Die Polizei appelliert, grundsätzliche Verhaltensregeln zu beherzigen:

● Verdächtige Wahrnehmungen unverzüglich der Polizei melden, damit diese schnellstmöglich tätig werden kann.

● Jeder sollte sich selbst bestmöglich vor Einbrüchen schützen. Meist sind Fenster und Türen Schwachstellen, an denen Einbrecher ansetzen. Wie ihnen geeignete Sicherheitstechnik die Arbeit zumindest erschwert, erläutern kostenlos, unabhängig und produktneutral die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Die für Heidenheim zuständige ist erreichbar unter Tel. 0731.188-1444.