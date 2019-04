Ein Leserbrief zum Sicherheitsdienst, der im Klinikum engagiert wurde („Die Sicherheit in der ZNA soll verbessert werden“, HZ vom 20. März)

Aus gegebenem Anlass möchte ich mitteilen, dass inzwischen durchaus Angst in den Praxen umgeht. Angestellte haben bei uns Pfefferspray an der Anmeldung, letzte Woche schrie ein aggressiver Asylant „Allahu Akbar“ und konnte nur durch sofortige polizeiliche Maßnahmen aus der Praxis entfernt werden. Mein Rat an alle Kollegen, rufen Sie nicht die Polizei direkt an, sondern gleich 110, da weiß man dann sofort, wo das nächste Polizeiauto sich befindet.

Dr. Rudolf Fuchs,Giengen