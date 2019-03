Der Tafelladen hat eine neue Leiterin. Diese hat ein neues System eingeführt, um die Waren gerecht zu verteilen.

Es ist die Adresse, an der sich der Tafelladen der Caritas befindet. Täglich findet sich eine Traube von Menschen ein, die sich mit Lebensmitteln und anderen Dingen eindecken, die hier um etliches billiger zu haben sind als in den regulären Märkten. Ein Brötchen kostet 10 Cent, ein Brot 40 bis 70 Cent.

Bislang galt: Wer zuerst kommt, darf zuerst an die Regale und hat die beste Auswahl. Einige der Bedürftigen kamen deshalb bereits eine Stunde vor Öffnung. Wer keine Zeit zum Anstehen hat, weil er vielleicht Kinder zu betreuen hat, muss mit dem zufrieden sein, was übrig bleibt. Frisches Obst oder Fleisch ist dann oft schon vergriffen.

Seit Anfang März leitet Carmen Stegmann den Tafelladen. Sie hat die Einrichtung schon seit mehr als einem Jahr in Vertretung des erkrankten Leiters geführt. Bei der Caritas angestellt ist die Industriekauffrau schon seit 2001, erst beim Essen auf Rädern, später in der Verwaltung. Seit 1. März leitet sie den Tafelladen offiziell. Sehr gerne habe sie diese Aufgabe übernommen: „Das gute Team, der Umgang mit Menschen sowohl Kunden als auch Mitarbeiter und Kollegen, die vielfältigen Aufgaben sind jeden Tag aufs Neue Motivation zur Arbeit zu gehen.“

Der Andrang sei, so ihre Erfahrung, gleich geblieben, rund 250 Bedürftige haben Berechtigungskarten, rund 200 davon kämen regelmäßig.

Unter Stegmanns Leitung hat sich einiges verändert. Zuerst die Art, wie die Waren unter den täglich rund 40 Kunden ausgegeben werden. Früher wurden Nummern vergeben in der Reihenfolge, wann die Leute zum Laden kamen. Immer fünf dürfen rein, dann die nächsten. „Dadurch waren immer die gleichen als erstes im Laden.“

Jetzt hat Stegmann ein Losverfahren eingeführt. „Jeder, der da ist, darf eine Nummer ziehen. Dann rufe ich die Nummern nacheinander auf.“ Anfangs seien einige skeptisch gewesen, doch mittlerweile habe es sich gut eingespielt. Damit sei gewährleistet, dass auch mal andere eine Chance auf die schnell vergriffenen Waren hätten. Bislang seien es meist die gleichen gewesen.

Zum 1. April folgt eine weitere Neuerung: Der Tafelladen bekommt neue Öffnungszeiten. Statt um 11 Uhr öffnet der Lebensmittelladen von 14 bis 16 Uhr. Bislang waren um 11 Uhr immer erst die Waren der ersten Rundfahrt in den Regalen. Auf der ersten Tour werden in der Regel die Bäckereien und zwei Märkte angefahren.

Viele der Kunden haben deshalb laut Stegmann auf den zweiten Lkw gewartet, um dann noch ein zweites Mal einzukaufen. Das sorgte täglich für Gedränge und Chaos und dafür, dass die Leute bis zu zwei Stunden lang im Laden waren. Wenn der Laden ab Montag erst am Nachmittag öffnet, sind schon alle Lebensmittel in den Regalen. Stegmann verspricht sich Entspannung, nicht zuletzt auch für die ehrenamtlichen Mitarbeiter.

20 Jahre Tafelladen

Aus ihrem Verständnis heraus "Not sehen und handeln" hat die Caritas vor 20 Jahren den ersten Tafelladen in Heidenheim eröffnet. Damals hieß der Laden „Carisatt“ und hatte seinen Standort im Büro der früheren Caritas-Kreisstelle an der Bühlstraße 23 gegenüber des Schilldergymnasiums.

Keine zehn Jahre später zog der Laden in die größeren Räume an der Wilhelmstraße und wurde umbenannt in W52.

Das 20-jährige Bestehen soll im Sommer bei einem Hoffest gefeiert werden, bei dem vor allem das Team der rund 20 ehrenamtlichen Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen soll. Wie viele Kunden des Ladens haben auch diese nahezu alle besondere Lebensgeschichten. Doch wäre ohne ihre Hilfe der Laden kaum zu meistern. kf