Heidenheim Am stärksten profitierten diesmal die Jugendlichen

Heidenheim / Michael Brendel

Die Zahl der Arbeitslosen ist auch im Mai weiter zurückgegangen. Im Kreis Heidenheim liegt die Quote aktuell bei 3,8 Prozent.

Ende Mai waren im Bezirk der Agentur für Arbeit (Kreis Heidenheim und Ostalbkreis) 7341 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das waren 186 weniger als im April und 1377 weniger als vor einem Jahr. Die meisten Arbeitslosen waren mit 2775 in Heidenheim registriert (April: 2835). In Schwäbisch-Gmünd waren es 2311 (2385), in Aalen 1455 (1492), in Bopfingen 403 (402), in Ellwangen 397 (413). Die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die seit mehr als einem Jahr ohne Beschäftigung sind, ging von 2389 auf 2359 zurück. Das entspricht einer Quote von 32,1 Prozent.

Alle Gruppen profitierten

Die Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, verharrte in der Region bei 3,0 Prozent. In Heidenheim sank sie leicht von 3,9 auf 3,8, in Schwäbisch-Gmünd von 3,2 auf 3,1, in Bopfingen von 2,8 auf 2,7, in Ellwangen von 1,7 auf 1,6 Prozent. Unverändert blieb sie in Aalen mit 2,4 Prozent.

Besonders positiv aus Heidenheimer Sicht: Laut Elmar Zillert, dem Chef der auch für den Landkreis zuständigen Arbeitsagentur in Aalen, erreichte die Arbeitslosenquote „erstmals in einem Mai einen Wert von unter vier Prozent“. Dabei profitierten alle erfassten Personengruppen von der anhaltenden Entwicklung.

Der größte Rückgang an Arbeitslosen steht für die unter 25-Jährigen zu Buche. Hier sank die Zahl um 90 auf 524. Das entspricht einem Rückgang von fast 15 Prozent. Verglichen mit den Werten des Mai 2017 sind es sogar rund 25 Prozent. Die Verbesserung fiel mehr als doppelt so hoch aus wie in ganz Baden-Württemberg.

Region besser als das Land

Besser als das Land schneidet Ostwürttemberg auch hinsichtlich der Arbeitslosen mit einem ausländischen Pass ab. Ihre Zahl sank um 48 auf 2035. Vor einem Jahr waren es noch gut 16 Prozent mehr.

Wenngleich die Region die niedrigste Arbeitslosenzahl in einem Mai seit 1991 verzeichne, gehe die Arbeit in seinem Haus nicht aus, da es sich bei der Arbeitslosigkeit um einen dynamischen Prozess handele, sagte Zillert gestern bei der Vorstellung der aktuellen Zahlen. Sein Beleg: Während im Mai 2374 Personen ihre Arbeitslosigkeit beendeten, verzeichnete die Statistik 2188 Zugänge.

Der Arbeitsverwaltung wurden 1315 neue Stellen zur Besetzung gemeldet, 157 aus dem Handel. Damit war das Angebot aus diesem Bereich erstmals höher als aus dem verarbeitenden Gewerbe.

Unbesetzte Ausbildungsstellen

Die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen liegt im Berichtsjahr bislang bei 3646. Das sind 96 weniger als vor Jahresfrist. Aktuell sind 1774 noch nicht besetzt. Auf der anderen Seite ging die Zahl der registrierten Bewerber um 269 auf 2619 zurück. Deshalb appelliert Zillert an die Jugendlichen und ihre Eltern, sich eine Lehrstelle zu sichern und „damit ein solides Fundament für eine erfolgreiche berufliche Zukunft zu legen“.