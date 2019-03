Auch die Stadt Heidenheim beteiligt sich an der „Earth Hour“ am Samstag. Bei dieser weltweiten Aktion werden einen Stunde lang Lichter ausgeschaltet um auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam zu machen und für mehr Klimaschutz zu werben. Um 20.30 Uhr machen Millionen Menschen, Städte und Wahrzeichen auf der ganzen Welt für eine Stunde das Licht aus. In Heidenheim werden bis 21.30 Uhr die Beleuchtungen fürs Schloss und für den Totenberg ausgeschaltet. ui