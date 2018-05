Heidenheim Am Samstag Rosenmarkt in der Hinteren Gasse

Am Samstag Rosenmarkt in der Hinteren Gasse

Heidenheim / HZ

Am kommenden Samstag, 2. Juni, findet wieder der beliebte Rosenmarkt in der Hinteren Gasse statt.

Die privat organisierte Veranstaltung hat sich längst zu einem Höhepunkt im Heidenheimer Jahreslauf gemausert und in der Vergangenheit war der Rosenmarkt zumeist von der Sonne verwöhnt. Offiziell beginnt der Markt um 10 Uhr und endet um 18 Uhr.

Doch die Erfahrung zeigt, dass die Rosen- und Blumenliebhaber es kaum erwarten können, an diesem Tag durch die Hintere Gasse zu streifen, sich in das Angebot zu vertiefen und Rosen in jeglicher Form, Farbe und Größe nach Hause zu bringen. Mehr als 40 Anbieter und Gastronomen aus der Stadt und darüber hinaus verwandeln Heidenheims schönste Meile für einen Tag in ein wahres Blumenparadies. Unter anderem Englische Duftrosen, Strauchrosen, Kletterrosen, Edelrosen sind geboten – in Töpfen oder als floristische Kreationen arrangiert.

Nicht nur Rosen in Hülle und Fülle

Doch es zeigen nicht nur Gärtner und Floristen am 2. Juni Rosen in Hülle und Fülle. Hinzu kommen hochwertige Garten- und Wohnaccessoires, Antiquitäten, altes Leinen, Bücher, Porzellan, Mode, Kosmetik, Düfte, Schmuck, Perlen, handbedruckte Unikate, Edelstahlfiguren, Gefilztes, Gesticktes und Gemaltes rund um die Rose. Die Gastronomen der Hinteren Gasse sorgen zudem dafür, dass die Besucher kulinarisch verwöhnt werden.

Besinnlicher Auftakt wird eine Andacht in der Michaelskirche sein. Später sorgen dann die Sänger der Opernfestspiele für Opern-Flair. Sie singen gegen 13.30 Uhr vom Balkon des „Palazzo“ herab und machen damit auf den Festspielsommer in Heidenheim aufmerksam.