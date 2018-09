Am Freitag wieder freie Fahrt in der Innenstadt

Endspurt auf der Baustelle Römerstraße: Wenn alles gut geht, kann der Verkehr am Freitagabend wieder passieren. © Foto: Christian Thumm

In der Ploucquetstraße ist der Belag bereits eingebaut, voraussichtlich am Freitag wird sie wieder für den Verkehr freigegeben. © Foto: Christian Thumm

Heidenheim / HZ

Die Römerstraße und die Ploucquetstraße sollen am Freitag wieder befahrbar sein.

Der Asphalt in der Baustelle Römerstraße vom Zinzendorfhaus in Richtung Osterholz ist ebenso eingebaut wie der in der Ploucquetstraße.

In den kommenden Tagen stehen noch einige Restarbeiten an wie die Angleichung an die Privatgrundstücke, die Vorbereitung der Pflanzflächen und das Phasen der neuen Bordsteine.

Wenn alles glatt läuft, werden sowohl die Römer- als auch die Ploucquetstraße im Laufes des Freitags für den Verkehr freigegeben und damit deutlich früher als geplant.