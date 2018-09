Steinheim Alles zur Bürgermeisterwahl in Steinheim

Steinheim / Carolin Wöhrle/ Patrick Vetter

Am 7. Oktober ist es soweit. Dann wird in Steinheim ein neuer Bürgermeister gewählt. Das sind die drei Kandidaten:

Drei Bewerber gibt es um das Amt des Bürgermeisters in Steinheim und damit haben die Steinheimer nun auch tatsächlich eine Wahl. Lange sah es so aus, als wäre der amtierende Bürgermeister Olaf Bernauer der einzige Kandidat. Dann stellten sich kurz vor Ablauf der Frist doch noch Holger Weise und Lars Steck zur Wahl.

Rund 6790 Wahlberechtigte gab es bei der letzten Wahl, von denen sich im zweiten Wahlgang 4190 beteiligten. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 61,7 Prozent.

Insgesamt hat Steinheim knapp 8580 Einwohner.

Gewählt wird in Steinheim am Sonntag, 7. Oktober.

Der Gewinner der Wahl wird dem Gemeinderat mit seinen 26 Mitgliedern vorsitzen und wird der neue Chef der 31 Mitarbeiter der Stadtverwaltung im Rathaus in Steinheim.

Sollte keiner der drei Kandidaten 50 Prozent der Stimmen oder mehr erreichen, wird es einen zweiten Wahlgang geben.

Die Kandidatenvorstellungen

Am Dienstag, 25. September, ab 19.30 Uhr in der Steinheimer Albuchhalle und am Mittwoch, 26. September, zur gleichen Zeit in der Söhnstetter Seeberghalle finden Kandidatenvorstellungen statt.

Olaf Bernauer, Holger Weise und Lars Steck dürfen sich zunächst 15 Minuten lang dem Publikum vorstellen, während die anderen beiden draußen vor dem Saal warten müssen.

Jeder aus dem Publikum darf maximal drei möglichst konkrete Fragen stellen – an einen der Bewerber oder an alle drei. Die Fragenden sollen ihren Namen und Wohnort nennen und haben zwei Minuten maximal.

Ende der beiden Veranstaltungen soll jeweils spätestens um 22.30 Uhr sein

Hier werden die drei Kandidaten nochmal einzeln näher vorgestellt: