Heidenheim Alle wichtigen Infos zur Messe „Make“ in Heidenheim

Heidenheim / Stefanie Kirsamer

Am 22. und 23. September findet die Make Ostwürttemberg im Stowe Woodword Areal in Heidenheim statt. Wo es Tickets gibt und was geboten wird:

Eine alte, stillgelegte Fabrikhalle bekommt neues Leben eingehaucht. Die Stadt Heidenheim veranstaltet die Messe Make an einem außergewöhnlichen Ort - dem Stowe Woddword Areal.

Die ehemalige Walzenfabrik bietet auf etwa 3500 Quadratmeter Platz für viele Aussteller aus der Region. Zu sehen sein werden bei der „Make“ Highlights aus Robotik, 3D-Druck, Drohnen, Virtual Reality und Laserschneiden.

Anfahrt

Stowe Woodword

Robert-Koch-Straße 3

89522 Heidenheim

Parkplätze

Das Rewe-Center bietet Parkplätze in der nahen Umgebung. Die ersten 90 Minuten sind dort frei, jede weitere Stunde kostet 1,00 €

Rewe Center mit Parkhaus

Ludwig-Lang-Straße 31-33

89522 Heidenheim an der Brenz

Weitere kostenlose Parkmöglichkeiten finden Sie gegenüber dem Voith Training Center, am Haupteingang der Firma Voith. Rechter Hand der Hauptpforte finden sich eine große Anzahl an kostenfreien Parkplätzen.

Voith Trainingscenter

Ploucquetstraße 21

89522 Heidenheim an der Brenz

Mit dem Shuttle Bus zur „Make“

Finden sie an den vorstehenden Vorschlägen keine Parkmöglichkeit ist die kostenfreie Parkfläche „WCM“ die beste Lösung.

Sie fahren dann am besten mit dem extra eingerichteten Shuttlebus keine fünf Minuten bis zur Make Ostwürttemberg.

Wer laufen will: In ca. 15 Minuten können Sie per Fuß am Stowe Woodward Areal sein – Einfach der Brenz entlang: Immer Richtung Süden.

WCM Parkfläche

Schmelzofenvorstadt 33

89520 Heidenheim an der Brenz

Öffnungszeiten

Samstag von 10 bis 19 Uhr

Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Das Programm

Über 70 Partner aus der Unternehmen, Institutionen und Hochschulen sind bei der diesjährigen „Make“ dabei. Alle Partner finden Sie hier.

Wo es Tickets gibt

Online unter www.make-ow.de/tickets

Vorverkauf in der Stadt Heidenheim

Tourist-Information Heidenheim

Hauptstraße 34

89522 Heidenheim

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag 9:00 – 17:00 Uhr

Samstag 9:00 – 13:00 Uhr

Vorverkauf Heidenheimer Zeitung Ticket Shop

Olgastraße 15

89518 Heidenheim

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag 8:00 – 17:00 Uhr

Samstag 9:30 – 13:00 Uhr

Ticket-Hotline: 07321 – 327 7777

An der Veranstaltung selbst gibt es an der Tageskasse Karten.

Ticketpreise

Tagesticket Erwachsene: 8 Euro

ab 18 Jahren.

Tagesticket Kinder: 4 Euro

Für Kinder von 4 – 17 Jahren.

Kinder von 0 – 4 Jahren sind frei und benötigen kein Ticket.

Familienticket: 14 Euro

Dieses Ticket gilt nur für Familien mit mindestens 1 Kind. Es gilt für 2 Erwachsene und maximal 2 Kinder oder Jugendliche bis 17 Jahren.

Tagesticket Ermäßigt: 4 Euro

Für dieses Ticket ist ein Nachweis erforderlich, sonst muss nachgezahlt werden. Dieses ermäßigte Ticket gilt Für Studenten, Rentner, Arbeitslose und HarzIV-Empfänger.

Menschen mit Einschränkungen: Für Menschen, die einen Schwerbehindertenausweis vorzeigen können, gilt ebenfalls das ermäßigte Tagesticket für 4 Euro Tagespreis. Die Begleitperson ist frei.