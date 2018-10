Smart City Stadt beginnt mit dem Sammeln von Handydaten

Heidenheim / Karin Fuchs

Wie tickt Heidenheims Innenstadt? Auf welchen Wegen bewegen sich die Menschen? Antworten soll ein viermonatiger Test bringen, der jetzt startet.

Das freie W-Lan im Heidenheimer Netz erlaubt es, riesige Mengen an Daten zu sammeln, etwa über den Straßenverkehr oder das Fußgängeraufkommen in der Innenstadt. Das nutzt die Stadtverwaltung bei einem viermonatigen Test, bei dem digitale Daten von mobilen Endgeräten erfasst und ausgewertet werden.

Anders als noch vor zwei Wochen angenommen, konnten die technischen Voraussetzungen schnell geschaffen werden, sodass der Test ab sofort startet. Überwacht werden auf diese Weise neben der Innenstadt auch die Schulhöfe von Hellenstein- und Schillergymnasium, um dort vor allem die nächtlichen Bewegungen auszumachen.

Was sollten Menschen in Heidenheim zur Datensammlung alles wissen? Dazu haben wir die Stadtverwaltung befragt. Hier die wichtigsten Antworten.

Werden wir jetzt zur überwachten Stadt?

Es wird niemand überwacht. Die gesammelten Daten dienen dazu, Potenziale zu identifizieren und im Interesse aller den Service und die Sicherheit zu verbessern. Um dies ohne Hilfe der Daten zu erreichen, müsste mehr Personal eingesetzt werden.

Welche Daten werden überhaupt gesammelt?

Erfasst werden Standort- und Bewegungsdaten, allerdings sind es keine persönlichen Daten, sondern das Tracking erfolgt ausschließlich anonymisiert. Die Daten werden von den Zugangspunkten zum offenen W-Lan ins Heidenheimer Netz erfasst und werden nicht an Dritte weitergegeben.

Kann die Stadt Rückschlüsse ziehen, wer wann und wo unterwegs war?

Nein. Der Verwaltung geht es darum, Passantenströme zu messen. Sie weiß nicht, welche Person sich wann und wo und wie häufig aufgehalten oder bewegt hat. Daten der Sim-Karten werden nicht ausgelesen. Sie weiß nur: Da war irgend ein mobiles Endgerät.

Wie kann man verhindern, dass das eigene Smartphone erfasst wird?

Um der Messung zu entgehen, kann die W-Lan-Funktion abgeschaltet werden. Denn aufgezeichnet wird immer dann, wenn ein Gerät versucht, sich in das freie W-Lan-Netz einzuwählen.

Wer speichert die Daten und wie lange? Und wer hat darauf Zugriff?

Die Daten werden im Rechenzentrum der Stadt Heidenheim gespeichert beziehungsweise im interkommunalen Rechenzentrum Iteos für die Dauer des Tests, also vier Monate lang. Rechte an den Daten hat ausschließlich die Stadt Heidenheim.

Warum sind ausgerechnet zwei Schulhöfe in der Messung dabei?

Weil es dort speziell in den Nachtstunden Beschwerden über Ruhestörung und Vandalismus gibt. Deshalb werden die Daten auch nur nachts erfasst und nicht während der Schulzeit.

Welchen Nutzen verspricht sich die Stadt von den Daten?

Wir können beurteilen, wie groß potenzielle Probleme mit Lärmbelästigung sind, wie etwa an der Hanns-Voith-Promenade. Das gilt auch für die Verkehrsbelastung in der Innenstadt. Nur mit belastbaren Daten können wir auf Probleme angemessen reagieren. Auch für den Handel und die Gastronomie können die Ergebnisse von Vorteil sein. Es ist wichtig, das Potenzial zu erkennen. Wann sind wo wie viele potenzielle Kunden unterwegs? Daraus können Rückschlüsse gezogen werden: Wie viel Personal brauche ich wann und an welchem Tag? Spannend wäre es zu wissen, wie gut Werbung wirkt und ob Kunden zufällig oder gezielt kommen.

Vorausgesetzt, der Test bringt die gewünschten Ergebnisse: Wäre die Datensammlung auch für andere Stadtgebiete interessant?

Gewünschte Ergebnisse gibt es nicht. Wenn wir schon wüssten, was solche Smarten Technologien bringen, hätten wir sie auch ohne Test einführen können. Welchen Erkenntnisgewinn die Daten liefern, stellen wir am Ende des Testzeitraums fest. Danach ziehen wir unsere Schlüsse. Passantenstrommessungen sind auch speziell bei Events wie Konzerten, dem Stadtlauf oder auch Weihnachtsmärkten aufschlussreich für Planung und Betrieb, aber auch die Sicherheit.

Kamera am Meeboldhaus zählt den Verkehr

Eine Kamera wird im Rahmen des Smart-City-Tests am Meeboldhaus an der Grabenstraße installiert. Sie soll auf der Straße, die für den Durchfahrtsverkehr gesperrt ist, das Verkehrsaufkommen messen.

Videos werden nach Angaben der Stadt dabei keine gespeichert. Die Software zählt live den Verkehr und speichert die Ergebnisse. Quasi so, als würde ein Mitarbeiter am Fenster sitzen und eine Strichliste führen, wenn Busse, Autos oder Lieferwagen passieren.

Gesichter werden laut Stadtverwaltung nicht erkannt, das System erkenne speziell Fahrzeuge.

© Foto: Sabrina Balzer

Sender für W-Lan und Smart City

Für den Smart-City-Test wird das Heidenheim Netz genutzt. Dieses freie W-Lan wird betrieben von der Firma Clever Group, die für den Test noch zusätzliche Sender installiert hat. Angebracht sind diese in der Regel an Lichtmasten. Die Passanten bemerken nicht, wenn ihr eingeschaltetes Smartphone versucht, mit den Sendern zu kommunizieren. Ausgewertet werden die Daten von der Firma Fujitsu Technology Solutions. Der Test läuft bis Ende Januar und wird danach ausgewertet.