Hoher Druck und zu wenig Freizeit: Auch Heidenheimer Ärzte fordern jetzt neue Regelungen.

Deutschlandweit streikten am Mittwoch Ärzte kommunaler Krankenhäuser. Dazu hatte die Gewerkschaft Marburger Bund aufgerufen. Auch Mediziner des Heidenheimer Klinikums schlossen sich dem ganztägigen Warnstreik an und nahmen an der zentralen Kundgebung in Frankfurt teil.

Eine genaue Anzahl der streikenden Ärzte kann Klinikums-Pressesprecher Günther Berger nicht benennen. Er geht von einer zweistelligen Zahl aus.

Wie der Homepage des Marburger Bundes zu entnehmen ist, zielt der Streik auf bessere Arbeitsbedingungen ab. So soll die Gesamtarbeitslast reduziert und Überlastungen der Ärzte entgegengewirkt werden. Grundbedingung hierfür sei eine exakte Erfassung der Arbeitszeit. Zudem fordern die Ärzte zwei freie Wochenenden im Monat, eine begrenzte Anzahl an Diensten sowie eine Erhöhung der Tarifgehälter um fünf Prozent.

Operationen verschoben

Geplante Operationen sowie Untersuchungen wurden gestern im Heidenheimer Klinikum verschoben. Darüber hinaus habe es keinerlei Auswirkungen auf den Klinikalltag und die Patienten gegeben, so Berger: „In der zentralen Notaufnahme war die Standardbesetzung vor Ort.“

Damit bei Streiks an Krankenhäusern eine Notversorgung gesichert ist, gibt es einen fest vereinbarten Schlüssel der Notdienstvereinbarung, der besagt, wie viele Ärzte pro Klinik anwesend sein müssen. „Wir lagen über diesem Schlüssel“, betont Berger. Sandra Gallbronner