Heidenheim Abschied: Schulleiter Willi Bennegger geht in Ruhestand

Abschied: Schulleiter Willi Bennegger geht in Ruhestand

Heidenheim / Holger Scheerer

Für Willi Bennegger, den Leiter der Maria-von-Linden-Schule, gab es bei einer Feierstunde Worte des Dankes und der Anerkennung.

Ein Großaufgebot an Festrednern ließ es sich am Donnerstagnachmittag nicht nehmen, Willi Bennegger, den Schulleiter der Maria-von-Linden-Schule, in den Ruhestand zu verabschieden. Genau betrachtet wird der Oberstudiendirektor noch gar nicht in die Staatspension geschickt, sondern erst einmal ein halbes Jahr freigestellt, um seine Überstunden abzufeiern. Erst nach dieser Übergangszeit wird er tatsächlich pensioniert.

Als Bennegger im Jahr 2001 seinen Dienst begann, war die Maria-von-Linden-Schule nur wenigen Eingeweihten ein Begriff. Wo und was zum Beispiel das Ernährungswissenschaftliche Gymnasium ist, wussten fast nur die Schüler, die es besuchten.

Schülerzahl stark gestiegen

Deren Gesamtzahl war auch überschaubar: etwas weniger als 300. Das sollte sich mit dem Eintreffen Benneggers schlagartig ändern. Die Maria-von-Linden-Schule wurde förmlich aus ihrem Dornröschenschlaf herausgerissen, was unter dem Personal erstmal für eine Schockwelle sorgte. Dies kann eben passieren, wenn man ausgerechnet einen agilen und energiegeladenen Sportlehrer zum Schulleiter macht. Benneggers zweites Fach war Biologie.

Nach wenigen Jahren hatte sich die Schülerzahl mehr als verdoppelt. Heute sind es rund 860 Schüler, die von rund 70 Lehrern in 37 Klassen unterrichtet werden.

Mit dem Sozialwissenschaftlichen Gymnasium entstand ein komplett neues Schulangebot. Andere Angebote wurden beträchtlich erweitert und in ihrer Qualität gesteigert. So fiel auch die Zertifizierung der Berufsfachschule für Altenpflege in die Wirkungszeit von Bennegger. Sein jüngstes Unternehmen stellte die Berufsfachschule für Altenpflegehilfe für Migranten dar.

Die Digitalisierung im Lehrplan

Während viele Schulen die Digitalisierung heute noch nicht ausreichend verinnerlicht haben, teilte Bennegger bereits im Jahr 2007 Tablets in den Klassen aus und sorgte für ein kostenfrei zugängliches W-Lan-Netz. Smartphones sind heute an der Maria-von-Linden-Schule fest im Unterricht integriert, während sie an anderen Schulen nachgerade verteufelt werden.

Für die stellvertretende Schulleiterin Mireille Schöne geht mit dem Abschied von Bennegger „eine Ära zu Ende“. Sie hob besonders seinen unkonventionellen und anti-hierarchischen Führungsstil hervor. Abteilungsdirektor Martin Sabelhaus vom Regierungspräsidium Stuttgart sprach von einer „kreativen Lehrerpersönlichkeit“, die unter Kollegen und Schülern gleichermaßen beliebt gewesen sei. Das habe nicht zuletzt die von der Schülerschaft für Bennegger organisierte Abschlussparty bewiesen.

Roland Fuchs, Kämmerer des Landkreises, hob insbesondere die öffentlichkeitswirksame Umtriebigkeit Benneggers hervor, dem es gelungen sei, die Maria-von-Linden-Schule zu einer Marke zu entwickeln. Dem Schulleiter sei es immer wichtig gewesen, auch außerhalb der Schule Präsenz zu zeigen.

Gespannt zeigten sich alle Gäste der Verabschiedungsfeier schon jetzt, welches Projekt der Unruheständler als nächstes in Angriff nehmen wird. An Ruhe und Stillstand wollte jedenfalls noch niemand so recht glauben.