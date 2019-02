Heidenheim Abgerissene Voelter-Villa: Am Ende doch nicht einzigartig genug

Heidenheim / Michael Brendel

Die Voelter-Villa galt einst als schönstes Wohnhaus der Stadt. Abgebrochen wurde sie trotzdem.

Schönheit ist vergänglich. Diese Lebensweisheit macht auch vor Bauwerken nicht halt. Zumindest vor den meisten. Eines der prominentesten Beispiele: die denkmalgeschützte Villa Voelter. Wäre es nach den ihr zugeschriebenen Attributen gegangen, so hätte sie auf ewig an der Karlstraße stehen müssen. Doch es kam anders.

Baujahr 1870

Im Jahre 1870 ließ der Fabrikant Heinrich Voelter das stattliche Gebäude errichten. Der Backsteinbau entsprach nicht nur seinen persönlichen Vorstellungen, sondern fand auch das Gefallen der Öffentlichkeit. Lange wurde er als schönstes Wohnhaus Heidenheims betitelt. Schmuck blieb er immer, wenngleich er im Zuge mehrfacher Umbauten an Reiz einbüßte. 1950 kaufte die Stadt die Villa und funktionierte sie zum Haus der Jugend um. Nach dessen Eröffnung im Oktober 1959 kamen Tag für Tag mehrere Hundert Besucher – Anfang der 1970er-Jahre auch wegen des „Deutschland-Informationszentrums“, das mit 3000 Büchern politischen Inhalts bestückt war. Nach einer kompletten Umgestaltung wurde 1982 der Name in Jugendzentrum Castell geändert, später dann in Villa Taubenschlag. Außenstellen entstanden auf den Reutenen und in Schnaitheim.

Rückblickend deutete das schon auf den Verlust der Einzigartigkeit und das drohende Ende hin: 1997 äußerte der damalige OB Helmut Himmelsbach Überlegungen, das Gebäude an einen Investor zu verkaufen. Die zentrumsnahe Lage und das Grundstück erschienen ihm zu wertvoll für ein Jugendhaus. Die Jugendlichen wehrten sich mit dem „Aktionsbündnis Pro Jugendhaus“ gegen den 1998 gestellten Abrissantrag. Auch das Landesdenkmalamt stellte sich quer.

In seinem Gutachten war die Rede von einem Kulturdenkmal aus wissenschaftlichen, künstlerischen und heimatgeschichtlichen Gründen. „Seine Erhaltung“, so der Wortlaut, „liegt wegen seines dokumentarischen und exemplarischen Wertes im öffentlichen Interesse.“

Neue Bebauung nur möglich ohne die Villa

Ein Jahr später landete die Angelegenheit wieder auf der Tagesordnung, und diesmal tickten die Uhren anders. Die Stadt argumentierte mit Belangen der Stadterneuerung und Verkehrsentwicklung und führte ins Feld, dass eine sinnvolle Bebauung des im Kernstadtbereich liegenden Bittel'schen Areals nur möglich sei, wenn die Voelter-Villa abgebrochen werde.

Das Regierungspräsidium folgte den Überlegungen und gab grünes Licht für den Abriss. Begründung: Das öffentliche Interesse an dem Erhalt der Villa als Kulturdenkmal sei nicht höher zu bewerten als das Interesse der Stadt Heidenheim an einer Neubebauung der Fläche.

Gesagt, getan: Vom 17. Februar 2003 an verschwand die Villa Voelter peu à peu von der Bildfläche, und der Boden war bereitet für die Schloss-Arkaden.